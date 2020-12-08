 

Борис Джонсон отправится в Брюссель в надежде выйти из тупика в переговорах по брекситу

08.12.2020, 21:10, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора договорились о личной встрече в Брюсселе для обсуждения переговоров по брекситу, пишет The Guardian. Источники издания, знакомые с ходом переговоров по брекситу, указали на то, что встреча не гарантирует устранения разногласий в вопросах рыбной ловли и обеспечения честной конкуренции.


Reuters

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон на этой неделе отправится в Брюссель, чтобы встретиться с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и попытаться найти «выход из тупика» в переговорах по брекситу, пишет The Guardian. 

В совместном заявлении по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора Джонсон и фон дер Ляйен отметили, что личная встреча состоится уже в «ближайшие дни», подогрев надежды на достижение соглашения о торговле и безопасности. Источники издания назвали наиболее вероятной датой переговоров среду или четверг.

Как стало известно The Guardian, в ходе длившегося более часа разговора лидеры обсудили разногласия по вопросам рыбной ловли и обеспечения честной конкуренции, однако так и не сумели их устранить.

«Мы согласились с тем, что условия для завершения работы над соглашением отсутствуют из-за сохраняющихся существенных разногласий по трём важнейшим вопросам: обеспечение равных условий, госуправление и рыбный промысел, — гласит совместное заявление. — Мы попросили наших главных переговорщиков и их команды подготовить обзор оставшихся разногласий, которые будут обсуждаться на встрече в Брюсселе в ближайшие дни».

Тем не менее европейские и британские источники, знакомые с ходом переговоров по брекситу, подчеркнули, что нет никакой уверенности в том, что Брюсселю и Лондону всё же удастся договориться о сделке по вопросам торговли и безопасности после встречи фон дер Ляйен и Джонсона.

Несмотря на возобновление работы над соглашением, источник в правительстве Великобритании предупредил, что «переговоры сейчас находятся в том же положении, что и в пятницу», когда их пришлось прервать из-за существенных разногласий. 

«Мы не добились ощутимого прогресса. Ясно, что теперь политический процесс должен продолжаться. Хотя мы не считаем процесс завершённым, ситуация сложилась весьма непростая, и есть все шансы, что мы не добьёмся результата», — приводит издание слова британского чиновника.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что Лондону необходимо изменить подход, если в британском правительстве не хотят выйти из переходного периода без сделки. По словам политика, за два дня интенсивных переговоров, прошедших после их возобновления в воскресенье, не было достигнуто никакого прогресса.  

«Следующие два дня должны сильно отличаться от последних двух. В Брюсселе определённо настроение начинает смещаться в сторону планирования на случай непредвиденных обстоятельств для отказа от сделки», — предупредил Ковени.  

The Guardian напоминает, что до окончания переходного периода осталось немногим более трёх недель. Великобритания выйдет из единого рынка и таможенного союза со сделкой по торговле и безопасности с ЕС или без неё 31 декабря 2020 года.



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