Мнение: Культура!

08.12.2020, 21:04, Разное

Анекдот от Артема Рондарева, грех не перепостить:

“Перед концертом дама в помещении с заплывшими от золота люстрами объявляет:

– Петр Ильич Чайковский, первый концерт для фортепиано с оркестром!

А после того, как отгремели последние аккорды, на сцену поднимается чувак с охапкой цветов и говорит пианисту:

– Петр Ильич, для первого раза ваще ураган!”

Класс.