 

Мнение: Культура!

08.12.2020, 21:04, Разное

Анекдот от Артема Рондарева, грех не перепостить:

“Перед концертом дама в помещении с заплывшими от золота люстрами объявляет:
– Петр Ильич Чайковский, первый концерт для фортепиано с оркестром!
А после того, как отгремели последние аккорды, на сцену поднимается чувак с охапкой цветов и говорит пианисту:
– Петр Ильич, для первого раза ваще ураган!”

Класс.

Источник: Размышления вольного социолога



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