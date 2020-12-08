Небо. Самолёт. Фаллос – Личное мнение

08.12.2020, 21:00, Разное

Слева — Артём Дзюба, футболист-онанист. Он — долларовый миллионер. Его зарплата в «Зените» составляет 3,6-3,7 миллиона евро в год с учётом возможных бонусов.

Справа — Андрей Калмыков, генеральный директор государственной бюджетной авиакомпании «Победа». Уверена, что и его доход значительно превышает ваш.

Что общего у этих двух персонажей, и чем это может аукнуться лично вам?

Расскажу. Точнее, покажу.

Вас могут разбить всмятку.

Видите рисунок мужского полового органа?

Это — траектория полёта по маршруту «Москва — Санкт-Петербург», пассажирский рейс авиакомпании «Победа». Таким диким образом авиакомпания выразила поддержку Дзюбе.

Комиссия Росавиации, проводившая расследование, пришла к железобетонному выводу: полёт по незапланированной траектории не был вызван технической необходимостью, а был санкционирован руководством авиакомпании.

Лоснящийся пряник руководства, который, честно говоря, еле влез в коллаж, вы видите выше.

Его не уволили! Он отделался выговором. Всего лишь выговором.

Где-то прочитала: пилоты не хотели выполнять такой полёт. Ранее они пытались уже начертить член в небе под давлением руководства, но диспетчеры им это запретили, за что пилоты были им благодарны. Говорят, что их сильно прессовали сверху.

Я верю лётчикам.

Калмыков — лицо занимающее высокую государственную должность — грозил запустить в Черногорию ракеты «Тополь-М», потому что она не давала разрешение на прилёт российских лайнеров в в разгар первой волны коронавируса.

Человек, который написал в соцсетях такое, по-вашему, адекватен?

К сожалению, лётчиков додавили, и им пришлось чертить в небе писюн. Чертили самолётом, полным пассажиров.

Рисковали их жизнями, жгли дорогущее топливо, которое, между прочим, оплатили мы с вами: лоукостер, повторю, государственный.

За наш с вами счёт был нарисована в небе мужская пиписька в поддержку долларового миллионера-онаниста. Тот, кто непосредственно за это ответственен — тоже, подозреваю, долларовый миллионер — сохранил за собой высокий пост.

Ещё раз: этот член, которым один долларовый миллионер поддержал другого, оплатили мы. Мы с вами.

Что чувствуете? Ощущаете на себе любовь и заботу со стороны государства?