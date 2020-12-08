Личное: “Спортсмен с мировым именем”

08.12.2020, 20:54, Разное

Вот пример, как ЗВ вредит в самой ближайшей перспективе.

kitsu_ne_ki

Здравствуйте, Эволюция.

Я не знакома с вашей системой пока что. Рассказала подруге свою историю. Она говорит, что мне нужно написать Вам, и познакомиться с тем , о чем Вы говорите.Надеюсь на Вашу помощь.

Мне сейчас 30 лет. 8 лет назад я стала встречаться со знаменитым мужчиной. Спортсмен с мировым именем.Мы вместе жили в разных странах. Это была насыщенная жизнь. Расставались любя друг друга. В данный момент он пишет мне переодически. Я отвечаю. Возможно я хочу вернуть наши отношения. Но это не точно.

(Ей 30 лет, а она пока одна, зато в короне, что если захочет, возьмет что угодно)

Недавно он написал, предложил встречу. Но в силу ситуации с короной это сложно. И в какой -то вечер я немного перебрала. И я написала лишнего. Я понимала , что написала ерунду. Наутро даже не стала смотреть. Подруге показала, она сказала, что я пишу, что если это игра, то это не для меня, а если он хочет серьезных отношений, то я готова, и ещё пьяный бред, а он как -то попытался свернуть тему.

(Подруга понимает, что парень от нее хочет отделаться, но самой ей сказать неудобно и она шлет ее в рубрику)

Сейчас я живу в другой стране. У меня есть мужчина, который мне очень нравится, но я не влюблена. Этот мужчина делает для меня все. Но этот спортсмен, единственная моя любовь за всю жизнь.

(Из-за короны ей везде мерещатся принцы на коленях, хотя по факту там тоже наверное секс-онли. Но когда вот такая дурочка думает, что кого-то очень крутого сама бросила, она так и живет в иллюзиях упущенных возможностей, не видя доступных возможностей, и эти доступные возможности все меньше и меньше, и их почти уже нет в какой-то момент)

Как мы расстались со спортсменом. Мы отдыхали на яхте с друзьями. Я устала от его работы. Я жила полностью его жизнью. Он стрессовал , хотел больше побед. Я вместе с ним стрессовала. Я предложила ему расстаться, он расстроился и мы занялись классным сексом.

(Он на нее раздражался все время и когда она пригрозила ему расставанием, воодушевился)

Затем вернулись с отдыха, он был не согласен расставаться. Я улетела в Россию, увидеть близких. Затем я вернулась к нему . Он сказал , что мы расстаёмся. Вечером в этот день Мы ходили по набережной, он держал меня за руку, говорил , что б я не уходила. Я была молодая и я думала « а нужны ли мне эти отношения, если он предлагает расстаться, а тогда он отпустил меня в Россию» Я же гордая.

(Он еще на яхте все с ней закончил и озвучил, но у автора иллюзия, что принимает решение она)

А затем я опять улетела в Россию, и снова вернулась , что бы собрать вещи. В этот момент у меня умерла Подруга. А он на всех обложках журналов в этот момент со своей новой девушкой. Он меня в этот момент не поддержал. Когда провожал сказал хорошие слова и что у меня все будет хорошо. Через пол года я ему написала, что я скучаю. Он ответил, что зря, и посоветовал жить своей жизнью.

(Вроде очевидно, что он ее бросил, несмотря на все ее просьбы и мольбы. Но автор все эти годы живет в уверенности, что ушла сама. Научилась смотреть на все из позиции царицы и деградирует)

Мы долго не общались, а потом он стал мне время от времени писать. Я отвечала в стиле : Окей, да, нет.

Сейчас шлёт свои фотки, тему , за скучаю начал сам. А меня в какой-то момент сорвало.

Сегодня всю ночь не спала , потому что думаю о нем.

Возможно ли что то с ним? И в чем моя проблема?

Спасибо.