Мнение: Административная логика

08.12.2020, 20:44, Разное

В Петербурге в ответ на запрет работы предприятий общепита их владельцы создают некую структуру сопротивления, в которую, по их словам входит уже около 200 предприятий общественного питания города. Возможно, движение будет расти.

Нельзя сказать, что сопротивление не имеет смысла. И создание структуры – верный шаг, так как только структурированные движения способны хоть как-то, но относительно дееспособно вести борьбу и отстаивать свои права. Другой вопрос, что в рамках существующего положения вещей губернатор Беглов поступает строго в рамках административной логики. Изменить ситуацию он не может. Вообще. Власти Петербурга существуют сами по себе, ситуация с коронавирусом – сама по себе. И никакого влияния первое на второе оказать не может. А потому чисто чиновничий инстинкт самосохранения требует от Беглова что-нибудь запретить. А потом еще. Когда придет время отчитываться о результатах работы и борьбы с коронавирусом, он должен достать из портфеля увесистый тюк бумаг, каждая из которых – это отчет о беспощадной борьбе. Результат в таком случае не имеет ни малейшего значения. Для руководства главное, что губернатор ночей не спал и предпринимал титанические действия и усилия. Ну, а то, что не получилось ничего – обстоятельства оказались выше нас.

И это касается не только Петербурга. Это касается всей страны в целом. Вся борьба с коронавирусом сводится к соревнованию запретов, так как никакого реального результата нет и быть не может. И проблема здесь не в тупых губернаторах, а в созданной задолго до ковидной истории ситуации.

Я уже писал, что ключевым, базовым противоречием нынешнего кризиса является разгром здравоохранения, как системы. Борьба с инфекционными заболеваниями – часть здравоохранения, и как раз по нему власть прошлась особенно тщательно и беспощадно.

На пике численность врачей-эпидемиологов в России составляла 34,2 тысячи специалистов в 1995 году. После этого она только уменьшалась, и в 2018 году (то есть, чуть больше чем через 20 лет) составила 13,3 тысячи человек. При этом резкое падение численности с. 19,5 до примерно 12 тысяч специалистов состоялось после 2013 года – аккурат с начала исполнения путинских майских указов.

Врач – не некая абстракция, он является функцией от числа больных и числа коек, способных принять этих больных. Исполнение путинских майских указов вместе с сокращением врачей привело и к сокращению коечного фонда инфекционных отделений по всей стране:

Не намного, но у противоинфекционной системы есть своя специфика – она в обязательном порядке должна иметь мобилизационный резерв на случай эпидемических и инфекционных вспышек. Мобрезерв – это интегральный показатель, включающий в себя и инфраструктуру, и специалистов. Резкое сокращение этого интегрального показателя создало кумулятивный эффект, который и сработал в 20 году. Но дело в том, что еще до 20 года угрожающие маркеры будущей катастрофы стали появляться что называется, в полный рост. При некотором снижении общего числа инфекционных больных (что, кстати, тоже вызывает вопрос, так как число больных сильно зависит от методик учета и статистики – кого, как и куда записывают), в общем, разрушение системы по борьбе с инфекциями еще до 20 года привело к росту смертности среди больных:

Казалось бы – неусыпная забота о здоровье нации и принятые майские указы должны были смертность уменьшать, но на практике все получилось ровно наоборот – смертность начала расти. И довольно серьезно. Почему – понятно. На врача и на койко-место выросла нагрузка, а учитывая, что система начала работать на пределе, начались ее сбои. Что и сказалось на смертности. И это, заметим, в "обычной" обстановке. Нет никакого Ковида, в ходу стандартные инфекционные заболевания.

Ковид добил обескровленную и лишенную мобилизационных резервов систему борьбы с инфекциолнными заболеваниями. Даже если развернуть тысячи и десятки тысяч коек взамен уничтоженных, врачей-инфекционистов не купишь. И не выпишешь из-за границы: там такая же история. А потому любые административные решения в ситуации катастрофы на нее уже никакого влияния не оказывают. Путин может стучать кулачком или сучить ножками, но свое преступление он уже совершил – по его указам здравоохранение разрушено. И собрать его ни за год, ни за пять он не сможет. Даже если и попытается. Но мы ведь понимаем, что никто пытаться не будет – не для того уничтожали, чтобы потом вдруг все возвращать к норме. Да и нужно понять, что для режима является нормой. Скажем, смерть тысяч пожилых людей – это снижение нагрузки на социальную часть расходов бюджета. Нормально? Для нынешних фашистов – конечно. Они всеми руками за.

Поэтому – круговая порука. Путину, как организатору государственного преступления, никто не тычет в нос его собственным преступным указом, а он требует от губернаторов только одного – имитации бурной деятельности. Чем бурнее – тем лучше. Нужно утопить вопросы к нему хаосом бессмысленных мероприятий. Забить понимание того, кто несет прямую ответственность за смерьти тысяч граждан России, информационным "белым шумом". Поэтому и психоз, террор и хаос – чтобы отключить логику и сознание. Столкнуть "ковиддиссидентов" с "ковидлоялистами". Создать обстановку паники и страха. В такой атмосфере задать простой и логичный вопрос – кто виновен в произошедшем – не получается. Хотя ответ на него понятен. Вплоть по персоналиям.

С вакциной, кстати, история та же самая. Вакцина – не лекарство. И не панацея. При этом спешно изготовленная "на коленке" она – огромный риск. Особенно с учетом резко просевшего иммунитета миллионов людей за текущий год, когда их терроризировали и продолжают терроризировать без остановки. Но нужно продемонстрировать, что власть очень занята. Результат и эффективность значения не имеют. Риски – тоже. Важна только демонстрация заботы о здоровье народа. Хотя лучше всего об этой заботе говорят людоедские майские указы и их реализация.

(инфографика взята отсюда: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/09/827471-gotovo-rossiiskoe)