Мнение: Сверхглубокая вторичность

08.12.2020, 20:40, Разное

Посмотрел отечественный фантастический хоррор "Кольская сверхглубокая".

Еще по трейлеру закрадывались некоторые сомнения по поводу фильма и они отчасти оправдались.

Фильм эксплуатирует тему Кольской сверхглубокой скважины – самой глубокой скважины в мире, которую в 80х пробурили на самую большую глубину в истории (и тут СССР тоже были первым) – свыше 12 км. Особо вдаваться в историю реальной скважины не буду – кто хочет, может вот здесь http://geomar.ru/articles/history/147-kola-ultradeep.html почитать (там довольно интересно). Ну а после того, как скважину рассекретили, то в разной желтой прессе начали писать разную чушь про "порталы в ад" и прочий шизофренический бред.

В 90-е, как и многое другое, скважину похерили, законсервировали и растащили на лом (то что на поверхности). Ныне же, это просто руины на останках одного из грандиозных проектов исчезнувшей высокоразвитой цивилизации.

Ну а не так давно пришли авторы, которым нравятся фильмы "Чужой" и "Нечто" и решили снять фильм с декорациями в виде этой скважины. Так как реальная скважина очень узкая, то здесь любые отсылки к истории сразу выходят погулять, поэтому на огромной глубине возникают большие секретные комплексы. Отсылки к советскому прошлому тут нужны исключительно для антуража в духе модных ныне отсылок на 80-е, которые заполонили западное кино и не миновали наше – тут и "Яблоки на снегу", и Горбачев в телевизоре, и полковник ГРУ рассказывающий о грядущем развале страны, и плакаты 80х, и характерные усы модные в тот период и т.д. и т.п. Это не несет особого смыслового значения и является скорее антуражем для основного действия, которое является пестрой мешаниной идей надерганных отовсюду, Так что это просто фантастический хоррор в позднесоветском антураже.



Экранизации "Одни из нас" еще нет, а зараженные из игры в кино уже появились.

С одной стороны, постоянно сталкиваешься с эффектом узнавания – вот "Чужой", вот "Нечто", вот "Обитель зла", вот "Сквозь горизонт", вот "Дум". А потом еще и игра "Одни из нас" и немного "Dead Space". А финальное чудище – это просто калька с монстра из короткометражки Нила Бломкампа "Зигота". В общем, все что нравилось авторам, свалили в одну кучу, старательно перемешали и отправили в кинотеатры.



Сценарный монстр.

Получилось так себе. У фильма та же проблема, что и у недавнего "Спутника". Где-то первую половину фильма, смотреть весьма интересно – много атмосферного и непонятного, саспенс старательно нагнетают, картинка довольно симпатичная. Но по мере раскрытия сюжета, он просто начинает разваливаться, оставляя после себя тягучий кисель из обрывков идей других известных хоррор-фильмов.

Причем чем дальше, тем сильнее начинает хромать внутренняя логика фильма и даже в рамках допущений о существовании такой базы, авторы под конец совсем уже забиваают даже на собственную логику, в результате чего серьезно воспринимать происходящее становится трудно. Особенно улыбнул момент, когда человек в защитном костюме погибает от жары в 200 градусов, а врач в свитере и без маски, спасается. Потому что так надо по сюжету. И таких затупов в фильме более чем достаточно. Ну а вопрос о том, кто окажется предателем и попытается всех кинуть, не станет большим сюрпризом для любого, кто смотрел "Чужие".

Актеры в фильме играют средне, никто особо не раскрывается и не впечатляет. На заглавную роль зачем-то пригласили сербскую актрису, после чего в фильме зачем-то поднимают никуда не ведущую тему югославского акцента. Диалоги также особо не порадовали.

СССР в фильме полуклюквенный – снова эти казни без суда и следствия, куда ж без них. Мотивация главного гэбэшника – надо создать биологическое супер-оружие и грозить им Западу, тогда СССР не развалится.

Из плюсов можно выделить неплохую по отечественным меркам картинку (вполне на западном уровне, причем сделано все всего за 2 млн. долларов), атмосферную музыку и местами годные декорации. Но в силу хромающей логики и посредственного сюжета, осталось стойкое впечатление, что потенциал задумки так и не был до конца реализован.

В целом, на выходе мы имеем попытку снять "Наш ответ Нечто". Получилось так себе, но как не иронично, при всех вышеперечисленных недостатках, это лучший отечественный фильм такого рода, особенно если вспомнить прошлую попытку с "Параграфом 78", который постоянно вызывал реакцию рука-лицо. А тут, достаточно вторичный и местами смотрибельный ремесленный продукт. Это конечно не показатель качества "Кольской сверхглубокой", а скорее демонстрация того, насколько невысока планка в этом жанре для отечественного кино.

Стоит отметить еще такой момент – "Спутник", "Кома", "Аванпост", "Кольская сверхглубокая", показывают желание снимать различную фантастику. Что можно только приветствовать. Что обидно – во всех этих фильмах был определенный потенциал и очевидное старание авторов, что позволяло закрывать глаза на проблемы с графикой или скромными бюджетами. Но все как правило губит сценарий, который по одной схеме – бодро закручивается, но где-то во второй половине фильма разваливается на куски, уничтожая позитивные впечатления от просмотра. Остается надеятся. что такие попытки продолжатся и рано или поздно, нормальные сценарии таки появятся и качество фантастических фильмов возрастет. Ну а пока что портал в сценарный ад остается открытым и эту скважину пока ничем не заткнуть.



Твое лицо, когда в очередной раз что-то пошло не так со сценарием.