 

Умер последний министр обороны СССР

08.12.2020, 17:36, Разное

В возрасте 78 лет ушел из жизни маршал авиации Евгений Шапошников, передает RT. С августа 1991 по февраль 1992 года он возглавлял Министерство обороны СССР, являясь таким образом последним человеком, который занимал эту должность. Сообщается, что похороны советского военачальника на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах. О времени и дате прощания сообщат позже.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Мнение: Охота на Праксителя: Аполлон, убивающий ящерицу

31.07 / Лесной косметолог: 5 малоизвестных свойств черники для кожи

21.08 / Мнение: Омским врачам пришлось ходить по минному полю

19.07 / СМИ в США узнали об аресте военного ВМС по обвинению в передаче данных РФ

20.11 / Мнение: “Поле-21Э” в Карабахе

14.09 / Подполковник СБУ Гордон сообщил о провале операции по посадке самолёта Лукашенко в Киеве

05.10 / Эксперты объяснили высокую стоимость некоторых лекарств

30.11 / Мнение: Столетний

22.07 / Мнение: Авария в Рожаве

30.10 / Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в октябре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска