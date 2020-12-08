 

В Нижнем Новгороде блогер разгромил магазин ради видео

08.12.2020, 20:36, Разное

Один из публикующихся на площадке Instagram блогер устроил погром в продуктовом магазине Нижнего Новгорода ради очередного видео. В ролике молодой человек устроил со своим товарищем игру в мяч среди стеллажей. При этом они специально метили в полки с алкоголем, чтобы разбить побольше бутылок, передает “Царьград”. Блогер уверяет, что весь испорченный товар он оплатил.



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