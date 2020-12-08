Найден способ снизить смертность среди больных COVID-19

08.12.2020, 20:34, Новости дня

Ученые выяснили, что витамин С способен улучшать состояние тяжелобольных COVID-19 пациентов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.

Группа исследователей провела ряд экспериментов, которые продемонстрировали снижение смертности у 68% наблюдаемых пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что выводы ученных основаны на результатах более чем ста исследований, включая рандомизированное контролируемое испытание, в ходе которого часть испытуемых получала витамин С, тогда как остальные – стерильную воду из капельницы.

Врачи объяснили высокую эффективность витамина С тем, что организм, зараженный коронавирусом, начинает расходовать этот витамин гораздо быстрее, чем обычно, чтобы поддержать иммунную систему.

В исследовании также подчеркивается, что у большинства пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, фиксируют крайне низкий уровень витамина С в крови. При этом врачи предостерегают заразившихся коронавирусом от самолечения.

Ранее диетолог-нутрициолог студенческого оздоровительного центра UCI Джоди Марголис рассказала о диете, помогающей при коронавирусе. Она порекомендовала есть овощи, фрукты всевозможных цветов и продукты, насыщенные белком.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут помочь при коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо употреблять продукты, богатые цинком, витамином D и углеводами.

За минувшие сутки в РФ выявлено 26 тыс. 97 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания.