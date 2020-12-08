Путин подписал закон о реформе системы ОМС

08.12.2020, 20:34, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС), согласно которому Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) получит полномочия страховщиков в области контроля и финансирования медпомощи, оказываемой в федеральных медорганизациях.

В соответствии с законом, фонд без участия страховщиков будет осуществлять расчеты за медпомощь, контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления такой помощи федеральными медицинскими организациями. Вместе с тем ФФОМС займется предъявлением претензий или исков за причинение вреда здоровью застрахованного лица, передает ТАСС.

Закон предполагает изменение механизма оплаты медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями в рамках базовой программы обязательного медстрахования. В бюджете фонда будут обособлены средства на финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС.

Федеральные медицинские организации будут осуществлять деятельность в системе ОМС в соответствии с договорами, заключаемыми напрямую между ними и ФФОМС. Правительство будет устанавливать нормативы объемов предоставления специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления указанной медицинской помощи.

Подведомственные медицинские организации также смогут оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализированную помощь, в соответствии с территориальной программой ОМС.

ФФОМС будет вести единый реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС. Федеральные медицинские организации могут направить в фонд заявку на распределение объемов предоставления специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. После этого фонд включает медорганизацию в единый реестр.