 

В США раскритиковали возможности ледокольного флота страны

08.12.2020, 20:32, Разное

Брендон Уоллс опубликовал статью в The Nation Interest, в которой раскритиковал крохотные возможности ледокольного флота США. Исходя из его мнения, даже новые программы не способны противостоять в этом вопросе России.
Арктика занята российским флотом как раз из-за внушительного числа ледоколов, способных преодолевать внушительные расстояния и оборудованных самыми современными системами. В свою очередь у США имеется всего два судна: «Хили» и «Полярная звезда». Первое находится в консервации из-за поломки двигателя, а второе было выпущено ещё в 70-х и безнадёжно устарело. Брендон Уоллс также негативно воспринимает программу по улучшению ледокольного флота США Polar Security Cutter. Самым главным недостатком он считает отсутствие амбиций и достаточного финансирования.

Вторым и не менее важным недочётом в программе PSC является количество кораблей, которые планируется построить. Их будет всего шесть в то время, как в РФ на вооружении имеется не один десяток ледоколов и часть из них атомные. В США же намерены создавать дизель-электрические, у которых заметно меньший запас хода и ниже автономность.

И даже в случае продвижения программы ледокольного флота и наличия необходимого финансирования, в качестве основы берутся немецкие ледоколы Polarstern, а необходимо создавать именно свои собственные атомные машины, объясняет Брендон Уоллс. Подобное создаст ещё ряд трудностей, ведь придётся нанимать и обучать инженеров для работы с такими силовыми установками, сообщат интернет-издание «ПолитЭксперт»



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