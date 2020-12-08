 

“Не только из-за зарплаты”: Леонид Трушкин рассказал о работе Федора Добронравова

08.12.2020, 20:32, Разное

Художественный руководитель Театра имени Чехова Леонид Трушкин недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о непростом периоде для возглавляемого им культурного заведения. Также деятель культуры остановился на проблемах актеров и, в частности, одной из звезд театра Федора Добронравова.
Худрук театра объяснил, что основной причиной сложностей, сопутствующих работе, стала пандемия, вынудившая на три четверти сократить посещаемость возглавляемого им культурного центра. В данной ситуации финансовых средств, выручаемых от продажи билетов, хватает лишь на оплату аренды помещений, а фонд зарплаты артистов фактически сведен к минимуму. По словам Леонида Трушкина, целый ряд актеров, в том числе звезда сериала “Сваты” Федор Добронравов, очень скоро могут остаться совсем без средств к существованию. При этом отмеченный руководителем актер является патриотом своей профессии, отдаваясь ей за самую минимальную оплату.

“Добронравов работает в театре не только из-за зарплаты. Он, можно сказать, просто служит своему любимому делу. Он, мне кажется, будет выходить на сцену даже бесплатно”, – резюмировал Леонид Трушкин. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Клишас предложил запретить День дурака в России – ИНТЕРСАКС

02.10 / Пастух из Калмыкии заработал миллион рублей за несколько минут

29.11 / «Это была засада»: Владимир Стеклов не был готов к третьему ребенку

08.07 / Врач рассказала о влиянии коронавируса на память

30.09 / Юлия Высоцкая продемонстрировала подписчикам изящные формы в эксклюзивном наряде

17.08 / В России приступили к созданию вакцины от COVID-19 для животных

03.11 / Как Россия помогла Китаю превзойти саму себя и стать обладателем вторых по силе ВВС в мире?

28.10 / Тайна испанской монахини Мария Колонель де Агреда

03.11 / «Мама заставляла каяться в грехах»: Сын Конкина обвинил отца в изменах покойной жене

11.08 / Скандалы: Кипрские путы Александра Богатикова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска