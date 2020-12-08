“Не только из-за зарплаты”: Леонид Трушкин рассказал о работе Федора Добронравова

08.12.2020, 20:32, Разное

Художественный руководитель Театра имени Чехова Леонид Трушкин недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о непростом периоде для возглавляемого им культурного заведения. Также деятель культуры остановился на проблемах актеров и, в частности, одной из звезд театра Федора Добронравова.

Худрук театра объяснил, что основной причиной сложностей, сопутствующих работе, стала пандемия, вынудившая на три четверти сократить посещаемость возглавляемого им культурного центра. В данной ситуации финансовых средств, выручаемых от продажи билетов, хватает лишь на оплату аренды помещений, а фонд зарплаты артистов фактически сведен к минимуму. По словам Леонида Трушкина, целый ряд актеров, в том числе звезда сериала “Сваты” Федор Добронравов, очень скоро могут остаться совсем без средств к существованию. При этом отмеченный руководителем актер является патриотом своей профессии, отдаваясь ей за самую минимальную оплату.



“Добронравов работает в театре не только из-за зарплаты. Он, можно сказать, просто служит своему любимому делу. Он, мне кажется, будет выходить на сцену даже бесплатно”, – резюмировал Леонид Трушкин. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.