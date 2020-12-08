Ксения Собчак показала, как читает ее 4-летний сын

08.12.2020, 20:32, Разное

Ведущая Ксения Собчак показала подписчикам, как в четыре года умеет читать ее сын Платон. Соответствующим роликом звездная мать поделилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

Сама же Ксения Собчак растрогалась, когда увидела, как маленький Платон читает по слогам. На ролике можно видеть, как наследник теледивы достает поздравительную открытку. Текст, находящийся в ней, Платон самостоятельно читает. Собчак, в свою очередь, не скрывает, что очень гордится сыном.

Свой четвертый день рождения сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил 18 ноября, но он до сих пор продолжает получать подарки. Праздник отмечался в два этапа: сначала семья собралась дома, а потом отправилась в развлекательный центр.

Ведущая креативно подошла к организации праздника. Она решила самостоятельно выполнить роль аниматора, переодевшись в лошадь. Сын не сразу узнал маму в костюме. На дне рождении присутствовал и отец Платона Максим Виторган. Он поблагодарил экс-супругу за сына и назвал ее прекрасной матерью.