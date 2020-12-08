Мнение: Чёрный рэп в нагрузку, пицца из отходов и чем заменить пластиковые стаканчики

08.12.2020, 20:26, Разное

1. На картинке к посту скриншот главной страницы Ютуба. Зритель, который прислал мне скриншот много лет слушает на Ютубе любимую музыку: классический рок, скандинавский метал и тому подобные группы. Отлично зная пристрастия своего залогиненного зрителя, Ютуб предлагает ему отвлечься от расово невыдержанных песен, чтобы послушать, как чернокожие рэперы воюют против белых угнетателей.



Забавно, но мы с вами уже проходили это 50 лет назад. Тогда советские меломаны тоже любили, допустим, Пинк Флойд, а заботливое государство исправно включало им «Ленин в сердце народном» с участием Людмилы Зыкиной.



Пожалуй, я даже затрудняюсь выбрать меньшее из двух зол. С одной стороны, современные меломаны могут игнорировать политкорректные рекомендации Ютуба, пусть и с некоторым напряжением сил. С другой стороны, товарищ Зыкина и товарищ Щедрин, в отличие от многих рэперов, таки умели порадовать советских любителей музыки своими мощными и красивыми голосами:

https://www.youtube.com/watch?v=M40yicv2Q-o

2. К вопросу о том, к чему готовят жителей современного Запада. Логичное развитие зелёной идеологии — стартап по производству пиццы из отходов. Вот их проект на Кикстартере:



https://www.kickstarter.com/projects/shuggies/shuggies-trash-pie-natural-wine



Убеждение в том, что ради остановки изменения климата нужно есть мусор, жить в коммуналках и стирать полиэтиленовые пакеты довольно популярно сейчас за рубежом. Пожалуй, тут можно провести параллели с сектой скопцов. Беспорядочный секс — это, наверное, не очень хорошо, но всё же решать проблему половой распущенности кардинальным образом, «под корень», плохая мысль.

3. В Индии придумали, как спасти экологию и заодно побороть безработицу:

https://lenta.ru/news/2020/12/04/kulhads/

На железных дорогах в Индии решили вспомнить прошлое и снова начали подавать чай в глиняных стаканчиках — кулхадах — ради избавления от пластиковых отходов. Как сообщает The Guardian, нововведение распространится на семи тысячах железнодорожных станций.

«Кулхады не только помогут сократить использование токсичного пластика и сохранить окружающую среду, но дадут работу и доход сотням тысяч гончаров», — уверен министр железных дорог Пиюш Гоял. Предполагается, что такая мера принесет доход по крайней мере двум миллионам гончаров. Кулхады лепят из глины, они абсолютно экологически чисты и не приносят вред окружающей среде, в отличие от пластиковых стаканчиков.

В Индии действует жесткая программа по борьбе с загрязнением окружающей среды, в частности, к 2030 году страна намерена сократить парниковые выбросы на 35 процентов.

Интересно, как Индия собирается совмещать индустриализацию, которая там сейчас активно идёт, со снижением выбросов. Пока что подобные фокусы крупным странам не удавались.

Что касается глиняных стаканчиков, идея интересная. Теоретически, её можно применить и в России, наладив массовое производство не только глиняной посуды, но и деревянной. Любители крафтовой продукции наверняка одобрят подобное возвращение к корням (вопрос только в том, сколько это будет стоить).