 

“Ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов”. Певица Карпа заразилась коронавирусом

08.12.2020, 20:20, Новости дня

Украинская певица Наталка Карпа 8 декабря в Instagram сообщила, что две недели назад сдала положительный тест на COVID-19.

По словам артистки, сдать тест она решилась после того, как случайно выяснила, что потеряла обоняние – сперва она не смогла “услышать” аромат нового парфюма, а после – запах кофе. Карпа отметила, что кроме этого, других симптомов коронавируса у нее не было. 

“Самочувствие – как будто ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов, вкус, кажется, остался на месте. Вторая неделя прошла – вроде бы все без изменений. Теперь жду повторный результат, надеюсь на лучшее”, – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 832 758 человек, 436 564 пациента выздоровели, 13 928 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Разлив нефтепродуктов из танкера Delfi. “Некое пятно” распространилось на акваторию нескольких пляжей Одессы

07.08 / В Twitter внедрили маркировку аккаунтов СМИ и журналистов, связанных с государством

29.09 / «Осложнит отношения» — США обвинили Евросоюз в подрыве усилий по изоляции Мадуро

10.11 / НБУ выполняет обязательства в рамках сотрудничества с МВФ – глава Нацбанка

23.07 / Китайский зонд для исследования Марса вышел на заданную орбиту

07.07 / Грузовик с двумя сотнями свиней перевернулся в Омске

04.09 / МВБ США обвинили в политической пристрастности после отказа публиковать доклад о русских, очерняющих Байдена

11.08 / Байден поддержал участников протестов в Белоруссии

03.10 / Гармаш: Мы упорно не замечаем, что трехсторонняя контактная группа превратилась в пятистороннюю

13.10 / ЕС признал власть Жээнбекова единственной легитимной в Киргизии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска