 

Меркель возглавила топ самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

08.12.2020, 20:20, Новости дня

В 2020 году рейтинг самых влиятельных женщин Forbes возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Она возглавляет этот рейтинг уже 10 лет подряд.

Второе место, как и в прошлом году, заняла руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Третье – кандидат на пост вице-президента США при президентстве Джо Байдена Камала Харрис. Она попала в рейтинг впервые, но сразу в первую тройку.

В пятерку рейтинга  попала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она на четвертом месте.

Представительницы Украины в рейтинг Forbes не вошли. С полным топ-100 можно ознакомиться по ссылке.

В 2020 году в рейтинг вошли женщины из 30 стран. Среди них есть 10 глав государств, 38 генеральных директоров компаний и пять представительниц сферы развлечений.


Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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