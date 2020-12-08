 

«Защищали нас 30 лет» – бывшие российские и западные военные и чиновники призвали восстановить контакты России и НАТО

08.12.2020, 20:16, Новости дня

145 бывших министров, послов и генералов из России, США и стран Европы заявили, что отношения между Россией и НАТО находятся на самом низком уровне со времён окончания холодной войны, пишет The Times. В письме изданию члены исследовательского центра European Leadership Network предупредили, что отказ от международных договоров и отсутствие регулярных контактов могут привести к «ненамеренным инцидентам».


Reuters

Группа российских, американских и европейских экспертов призвала к восстановлению регулярных контактов между Россией и странами — членами НАТО, предупредив об опасности «ненамеренных инцидентов» в случае сохранения атмосферы недоверия, пишет The Times.

В письме, направленном в издание, британский неправительственный исследовательский центр European Leadership Network, состоящий из десятков отставных военных и политиков, указал на то, что отношения между Россией и НАТО в настоящий момент находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. По мнению экспертов, это «делает всё более реальной угрозу опасной конфронтации».

Российские и западные эксперты указали на опасность отказа от соглашений, которые «защищали нас всех в течение 30 лет». Они утверждают, что, несмотря на то что стороны расходятся во мнениях относительно причин сложившегося в отношениях кризиса, их объединяет обеспокоенность по поводу возможного военного конфликта «в результате несчастного случая или просчёта».

При этом в письме 145 бывших министров, послов и генералов из России, США и стран Европы не только предупреждают о существующих угрозах, но и выдвигают собственные рекомендации, призванные восстановить отношения и сократить риск «ненамеренных инцидентов».

В частности, в центре указывают на необходимость «возобновления практического диалога между Россией и НАТО и прямых контактов между командным составом вооружённых сил и экспертами» сторон. Кроме того, в письме The Times они подчёркивают важность совместной работы над ограничениями по развертыванию вооружённых сил Североатлантического альянса и РФ в Европе.

Также эксперты настаивают на реанимации договоров о контроле над вооружениями, так как, по их словам, отказ от продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в феврале, может спровоцировать «новую гонку ядерных вооружений». Бывшие высокопоставленные политики и военные призывают восстановить полномасштабное функционирование Договора по открытому небу, из которого США вышли 22 ноября 2020 года, пишет The Times.



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