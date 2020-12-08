Польская мафия наживается на транзите украинской рабочей силы в ЕС

08.12.2020, 20:16, Новости дня

Украинцы всё чаще видят в Польше транзитную страну, ведь заработки в Германии в среднем вдвое выше. При этом польская мафия предлагает им свою помощь в незаконном перебросе в соседнюю страну, пишут журналистки Гражина Завадка и Изабела Каспшак. В издании Gazeta Wyborcza они призывают польские власти уплотнить границы и пресечь нелегальную миграцию.



Reuters

Всё больше украинских граждан едут в поисках работы в Германию, Чехию и скандинавские страны, в основном они пересекают границу предъявляя поддельные документы, где превалируют польские рабочие визы. По данным немецких и польских пограничных служб, на этом бизнесе обогащаются преступные группировки, а именно польская мафия, пишут в издании Gazeta Wyborcza польские журналистки Гражина Завадка и Изабела Каспшак

Украинских нелегальных иммигрантов в Германии привлекает в первую очередь уровень заработков, которые в 2–2,5 раза выше по сравнению с Польшей, и в 5 раз выше, нежели на их родине. Эта тенденция продолжается уже несколько месяцев, как когда в связи с пандемией безвизовый режим между Польшей и Германией был временно приостановлен. «Желание зарабатывать больше настолько велико, что они рискуют», — объясняет польскому изданию один из пограничников.

Журналистки напоминают, что хоть с марта этого года власти Германии приоткрыли свои двери для трудоустройства граждан без европейского паспорта, они всё же редко выдают визы и при этом требуют доказать знание немецкого языка. Именно эти препятствия заставили украинцев сделать выбор в пользу поддельных документов с польскими визами. Более того, вербующие их преступники уверяют, что они будут работать в Германии для польских компаний.

В статье они объясняют, что многие украинцы воспринимают Польшу как транзитную страну, они хотят попасть на её территорию, чтобы отправиться дальше. Пресс-секретарь пограничной службы на Одере Иоанна Конечняк отмечает, что украинцы в основном делают свой выбор в пользу Германии. При этом они серьёзно рискуют, ведь если их поймают на нелегальной работе и депортируют, они не смогут приехать второй раз. Более того, немецкая полиция также конфискует у них деньги, полученные за нелегальную работу.

«Нелегалов» не только задерживают на границе, но и охотятся за ними на территории Германии. В сентябре по запросу прокуратуры в городе Наумбург 800 полицейских осуществило проверку примерно 60 квартир и компаний в пяти федеральных землях. Они искали иностранцев, которые нелегально работали, в основном на мясоперерабатывающих комбинатах.

Согласно информации в течение шести месяцев немецко-польская преступная группировка при помощи агентств временного трудоустройства осуществила переброс 82 человек в Германию. Более того, в ходе проверок оказалось, что ещё 44 сотрудника работали на основании поддельных документов граждан ЕС. По примерным оценкам, бандиты заработали на этом около €1,5 млн, подчёркивают авторы. Немецкая полиция расследует около 1400 случаев незаконного пребывания и трудоустройства на территории своей страны. Прежде всего под особым наблюдением находятся украинки, большинство из которых устроили на работу именно посредники польских компаний на Украине.

Директор международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич рассказывает, что на Украине процветает бизнес посредников, предлагающих осуществить перевозку украинских рабочих в Германию, Чехию или Австрию через третьи страны. Он объясняет, что украинцы не только используют поддельные трудовые договоры и визы, но и фальшивые румынские и венгерские паспорта.

Нелегальная экономическая миграция в Европу с восточного направления выросла в этом году более чем на 100%. Упрощённый порядок получения разрешения на работу в Польше лишь способствует росту этой тенденции. «Польша является внешней границей ЕС и должна сделать всё возможное, чтобы уплотнить свою границу», — бьют тревогу журналистки. Они рассказывают, что приехавшая в октябре в польский город Вроцлав 22-летняя украинка из Львова просто-напросто купила у друга справку о сезонной работе за неполные $100.