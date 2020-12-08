 

Мнение: Эпидемия с выгодой для бюджета

08.12.2020, 20:10, Разное


Фото с концерта Басты в Ледовом.

По-своему гениально устроили нынче свою политику власти по “борьбе с коронавирусом”. Недавно якобы “из-за концерта Басты” закрыли Ледовый дворец в Спб, сегодня читаю такую же по сути новость:
«Управлением Роспотребнадзора по Москве по результатам мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей 7 декабря возбуждено и проводится административное расследование в отношении «АО управляющая компания Динамо», – говорится в релизе ведомства. Было установлено, что во время концерта «Песня года», приходившего 5 декабря на арене, не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования”.

То есть все делается по одному шаблону. По идее, если вы уж так “боретесь с эпидемией”, то вам, во избежание подобных инцидентов, надо просто все позакрывать, то бишь – объявить локдаун. Однако, если просто всё закрыть “сверху” – тогда ведь придется выплачивать какие-то компенсации пострадавшим собственникам и арендаторам, в общем – быть виноватыми. А можно ведь наоборот!

Что и делается. мы, типа, ничего не закрываем – мы просто выкатываем груду жесточайших невыполнимых требований и сидим в кустах – ждем. А когда кто-то проводит мероприятие, тщательно фиксируем “нарушения”, собираем жалобы и доносы – и вуаля: всё закрываем, уже “по кодексу”, В НАКАЗАНИЕ – и заодно еще штрафы со всех собираем, и штрафы неслабые.

Сплошной профит! Не только ничего самим платить не надо – сами же пострадавшие от закрытий оказываются еще и должны. Идеально придумано, по пословице: “И невинность соблюсти, и капитал приобрести”.

Источник: Размышления вольного социолога



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