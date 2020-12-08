 

Мнение: Она молчала 100 дней, а потом появилась «Альтернатива»

08.12.2020, 20:02, Разное

Когда отношения не клеятся, а эмоциональный фон оказывается на нуле, на сцене всегда появится Она.

Что такое отношения мужчины и женщины? Это целый калейдоскоп чувств, мыслей, движений и действий, направленных на разный результат, однако нельзя отрицать, что взаимодействие разных полов – это совсем не одно и то же, что отношения между одинаковыми полами. Об этом написано с сотню книг и лишний раз распинаться об этом бессмысленно, однако кто-нибудь знает по-настоящему хорошую историю отношений женщины и мужчины в политике?

Вот посмотреть на Владимира Путина и Ангелу Меркель – и диву даёшься: оба лидера сохраняют многолетний профессионализм, находя общий язык и продвигая интересы собственных стран. Точнее, сохраняли: более ста дней уже президент РФ и канцлер Германии даже не говорили по телефону, не говоря уже о личных встречах, которых до этого было приличное количество?

Что же стало камнем преткновения?

Если взглянуть в проблему чуть глубже, чем неожиданный визит Навального на частном самолёте в Берлин, то вырисовывается следующая картинка: между Россией и Германией сложились очень непростые политико-экономические отношения, которые в 2020 году уже названы в посольстве ФРГ «самым большим испытанием для двух стран за последние 30 лет».

Здесь сразу всё: взаимные шестилетние санкции, «Северный поток-2», угроза со стороны США в адрес немецких компаний и политиков за сотрудничество с РФ. Многие ещё приписывают разлад за ситуацию с Навальным, но насколько надо быть невменяемыми, чтобы так утверждать – непонятно: Фюрер здесь при чём ровно настолько же, насколько свинья разбирается в апельсинах, а жизнь кобылы зависит от пришитого хвоста, то есть вообще никак.

Ключевым моментом является скорый отход Меркель от дел: через девять месяц в ФРГ появится новый канцлер.

Уход действующего главы Германии формирует следующую позицию в Кремле: шансов у ХДС на победу не так много (могут поблагодарить за это свою политику в отношении беженцев, меньшинств и пр.), поэтому выстраивать отношения с ХДС и Меркель как такового смысла уже нет.

Именно поэтому в Москве уже готовятся ко встрече с делегацией от «Альтернативы для Германии» – главного оппонента действующей партии и реальной альтернативы в виде целого ряда плюшек, вроде полного восстановления отношений с РФ для обоюдовыгодного сотрудничества.

Меркель – политический труп, а Навальный – это случайный персонаж, оказавшийся в нужном месте и в нужное время, а если учесть, что его в своё время финансировала Германия (в 2010-2012 годах, Хелл сливал, олды помнят), то ещё и очень удобным для того, чтобы свалить на его хрупкие йельско-московские плечи всю ношу за «разрыв» отношений Путина и Меркель.

Источник: Достало



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