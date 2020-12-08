Мнение: Беловежский сговор

08.12.2020, 19:52, Разное

Эта фотография сделана в 2003 году в Беловежской пуще. На снимке – корпункт «Вестей» в Минске. У нас за спиной – правительственная резиденция «Вискули». Слева от меня (с камерой) – оператор Сергей Пушкин, справа – водитель корпункта Олег Пилецкий, в первом ряду – продюсер Андрей Качура.

Именно здесь в «Вискулях» 8 декабря 1991 года Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич (БССР), Леонид Кравчук и Витольд Фокин (Украина) подписали Беловежское соглашение и распустили СССР.

В преамбуле соглашения записали: «Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства — учредители Союза ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 года, далее именуемые Высокими Договаривающимися Сторонами, констатируем, что Союз ССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование…».

Прошло 29 лет. И сегодня Беловежское соглашение выглядит уже не соглашением, а каким-то тайным сговором.

Конечно, СССР был уже обречен. Но подписывая соглашение, «похоронная команда» СССР должная была все-таки решить и судьбу Крыма. Который никогда не был украинским. Даже когда был передан в состав Украинкой ССР. Эта передача была чистой формальностью, а Крым как был советским, так и оставался советским…

История не терпит сослагательного наклонения, но если бы 8 декабря 1991 года принимая решение распустить СССР, вспомнили и о Крыме, история России, как и Украины, как, возможно, и всей Европы, могли пойти совершенно по-другому сценарию…