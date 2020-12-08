Ксения Собчак, Юрий Колокольников, Агата Муцениеце и другие на съемках сериала “Крюк”

08.12.2020, 19:48, Разное

Весной следующего года ожидается выход первого сезона нового драмеди “Крюк”, главную роль в котором досталась Юрию Колокольникову. Компанию ему составляют Агата Муцениеце, Катя Кузнецова, Алексей Маклаков, Алексей Барабаш, Екатерина Маликова, Александр Голубков, Ирина Безряднова, Владимир Канухин и даже Ксения Собчак – она снялась в проекте в роли камео. В нашем распоряжении оказались кадры со съемок, которые как раз завершились на днях в столице.

Ксения Собчак и Юрий Колокольников Юрий Колокольников, Агата Муцениеце и Катя Кузнецова Сериал “Крюк” расскажет историю об известном в недалеком прошлом хоккеисте – Никите Крюкове, который в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. С присущим ему максимализмом и верой в то, что все может быть по-честному, Крюков пытается выстроить свою карьеру в агентском бизнесе. Но несмотря на былые хоккейные заслуги, Никита остается один на один со спортивно-финансовой машиной, бросая вызов системе.

Как говорят спортсмены после матчей, насколько была динамичная игра и как все выложились, я могу точно так же сказать про наш проект. Несмотря на то что матч длился не три периода, а три месяца съемок, это был очень динамичный матч, я бы даже сказал, предельно турбулентный. Спасибо всем участникам этого буйного процесса, всем спортсменам, которые помогали и принимали участие, хоккейным клубам, которые пустили нас снимать у себя на стадионах, ну и конечно, всей съёмочной группе. С этой командой мы дошли до конца, выдержали этот темп, выстояли в этой битве. Ну и как говорит мой персонаж Никита Крюков – I am in game, – поделился впечатлениями от работы Юрий Колокольников.

Съемки проходили на хоккейных аренах ВТБ Арена – Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина и Ледовом дворце Арена Балашиха им. Ю.Е. Ляпкина, в новом спортивном комплексе “Акватория “ЗИЛ”, парке “Зарядье”, районе “ВТБ арена-парк” и других местах.

Сериал “Крюк” мне очень дорог, потому что он один из немногих, который меняет вектор моего развития как актрисы. Он мне подарил такую возможность похулиганить в своем образе. Аня, которую я играла, мне очень нравится – со всеми ее неправильностями, шероховатостями. Плюс отдельно стоит отметить, что я познакомилась с прекрасными артистами, которые были моими партнерами на площадке. Весь период съемок прошел в волшебном восхищении, и я благодарна тому, что у меня получилось сняться в таком кино, потому что “Крюк” – это именно очень хорошее кино, – отметила Агата Муцениеце.

В какой-то момент мне показалось, что моя героиня Лада не схожа со мной, но как же я ошибалась. Она сильная, целеустремлённая, принципиальная, категоричная, и это прекрасно. Всегда четко отстаивает свои границы, верит в добро и уверена, что заносчивость и пафос — это не есть хорошо. Она выделяется из всех персонажей, так как проповедует спокойствие и рассудительность. Она медработник, ей приходится воспитывать сына одной, конечно же, ей хочется сильное плечо для своего сына и себя. И ей обязательно повезёт… вот увидите. Я безумно счастлива быть частью этого прекрасного проекта, наша съёмочная группа, артисты, продюсеры… Все пропитано любовью и профессионализмом. Всем своим коллегам желаю таких проектов, всем зрителям желаю приятного просмотра, – сказала Катя Кузнецова.