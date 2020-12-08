Мнение: По следам Суворова. 220 лет спустя

08.12.2020, 19:46, Разное

В прошлом году прошло занимательное мероприятие, когда группа знтузиастов прошла по маршруту армии Суворова через Альпы, повторив тот же самый путь. Ниже, отчет одного из участников похода о движении по маршруту.

Поход в прошлом году попал даже на федеральные каналы.

Доклад Андрея Жемкова

Аннотация:

Доклад Андрея Жемкова «По следам Суворова 220 лет спустя» состоялся 16 ноября 2019 года на Научно-популярной конференции "Наука на полях" (http://arhe.msk.ru/?p=26455), организованной Центром "Архэ".

Спикер: Андрей Жемков, участник похода, реконструктор.

Группа энтузиастов из 40 человек повторила переход войск Суворова через Альпийские перевалы в 1799 году в историческом обмундировании по «полной выкладке». Проделана работа по восстановлению и пошиву обмундирования и амуниции, разработан маршрут, определены места ночевок. Пройдены 180 км, перейдены 4 перевала, противники побеждены в нескольких битвах, получен уникальный для реконструторского движения опыт длительного похода!

В целом, годное мероприятие, годная реализация, отличная популяризация Александра Васильевича Суворова и его военных свершений.