В России бросили за решетку изнасиловавшего девять детей мужчину

08.12.2020, 19:42, Разное

Суд приговорил 53-летнего россиянина к 24 годам тюремного заключения за сексуальное насилие в отношении девяти детей, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что злодей нападал на малолетних жертв в Московской и Тверской областях в период с декабря 2016 по июль 2017 года. Ранее он был судим за аналогичное преступление. После освобождения он сменил фамилию, имя и отчество, а вот свое поведение менять не стал.