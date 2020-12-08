 

В России бросили за решетку изнасиловавшего девять детей мужчину

08.12.2020, 19:42, Разное

Суд приговорил 53-летнего россиянина к 24 годам тюремного заключения за сексуальное насилие в отношении девяти детей, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что злодей нападал на малолетних жертв в Московской и Тверской областях в период с декабря 2016 по июль 2017 года. Ранее он был судим за аналогичное преступление. После освобождения он сменил фамилию, имя и отчество, а вот свое поведение менять не стал.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Впервые в современной истории: экс-президент Франции — в суде

23.09 / Мнение: О стопроцентном разоблачении фейка с «отравлением Навального»

24.11 / Таинственные мумии в Тайском храме

23.11 / AstraZeneca оценила среднюю эффективность своей вакцины от COVID-19 на 70%

30.11 / В Иерусалиме ребенок нашел древнее украшение

17.11 / СК заказал мониторинг постов о себе

14.11 / Кристина Асмус призналась, что играть в полупустых зрительных залах непросто

19.09 / «Эпоха выживания» наступит в ближайшие годы

29.11 / «Вам и путинских хватит»

06.07 / Эксперимент доказал, что животные и правда могут предчувствовать землетрясения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска