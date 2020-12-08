Мнение: Американские миллиардеры ставят негров и геев в нелепое положение

08.12.2020, 19:41, Разное

Битва за политкорректность достигла в Америке новых высот. Богатейшие люди мира, руководители банков и корпораций один за другим подхватывают радикально левую риторику и вводят символические меры по борьбе за права униженных и угнетенных, чернокожих и сексуальных меньшинств. Но какие же реальные мотивы стоят за всеми этими красивыми жестами?

В одном из ведущих штатов США – Калифорнии разгорается масштабная судебная битва, о которой избегают писать американские СМИ. Суть конфликта весьма неполиткорректна. Представители местного бизнес-сообщества заваливают исками власти штата из-за принятого осенью закона, который обязывает каждую компанию, которая хочет работать в штате, иметь в совете директоров как минимум двух-трех представителей меньшинств.

В Калифорнии уже существует закон, согласно которому в совете директоров каждой компани должна заседать как минимум одна женщина. Теперь к квоте на женщин добавились квоты на меньшинства – национальные и сексуальные. Это касается тысяч компаний, которые и без этих квот справлялись очень неплохо. Калифорния – один из богатейших штатов США, ее экономика входит в число самых процветающих экономик мира. Многие бизнесмены полагают, что нелепое правило о квотах развитию штата только повредит.

К закону, подписаному губернатором Гевином Нейсоном, есть претензии юридические – он с очевидностью ограничивает свободу предпринимательства. Но еще больше вопросов логических. Как присутствие нескольких представителей меньшинств в советах директоров изменит реальное положение миллионов их обездоленных собратьев? Как сочетаются с принципами свободы рынка псевдомарксистские инициативы законодателей? Как вообще будут изображать из себя коммунистов-интернационалистов главы крупнейших корпораций с миллиардными доходами?

Параллельно калифорнийским тяжбам американская биржа Nasdaq объявила, что с 2021 года не пустит на свою площадку компании, если в их совете директоров не присутствуют как минимум двое представителей меньшинств. Это могут быть, например, женщина и гей. Или инвалид и представитель малой народности.

Для небольших и небогатых компаний сделано послабление – они могут отделаться просто двумя женщинами. Те компании, которые уже попали в листинг, должны будут внести в советы директоров соответствующие изменения. Иначе им придется написать объяснительные – типа, почему без гея?

Есть ли у NASDAQ такие полномочия? Конечно. Электронная биржа очень строго следит за финансовым состоянием и прибыльностью компаний. Как только она перестает отвечать требованиям, ее сразу выбрасывают из листинга. Теперь к финансовым требованиям прибавятся политические, вот и все. Есть, правда, подозрение, что некоторые компании могут сослаться на неконституционность данных действий и опять же подать в суд, однако юристы биржи уверены, что правда за ними и все суды они выиграют.

Все это выглядит настоящим безумием, особенно для Америки. Биржи – это чистое воплощение стихии рынка. Кроме финансовой привлекательности компании, здесь нет ничего. Какое отношение к экономическим успехам фирмы может иметь чернокожая лесбиянка в совете директоров? Как CEO – представитель коренной народности или трансгендер – может повлиять на курс акций своей корпорации только за счет своих биологических или расовых особенностей?

Критики уже отметили редкую унизительность этой инициативы для самих представителей меньшинств. Он может попасть в совет директоров благодаря своим гениальным менеджерским способностям, сумасшедшей работоспособности, любви к своему делу. Но на него (или на нее) все равно будут смотреть свысока – как на человека, занявшего свое место просто по квоте. «Отныне про любого чернокожего члена совета директоров все будут говорить «а, это тот негр из совета директоров», про гея – «а, это тот самый гей», – высмеивает инициативу NASDAQ американское интернет-издание washingtonexaminer.

Конечно, компании могли бы выйти и на Нью-Йоркскую фондовую биржу – это главный конкурент NASDAQ. Однако это гораздо дороже и сложнее. Так что большинство, вероятно, просто предпочтет сымитировать расовое и прочее разнообразие своих директоров. Одного назначат представителем национального меньшинства, другого – представителем ЛГБТ, так дело и сладится. Долгие годы в США с подозрением смотрели на чернокожего CEO. Чтобы избежать неприятных расспросов и косых взглядов, негры-директора завели обычай водить с собой на переговоры белого друга, который и осуществлял переговоры с потенциальными инвесторами. Теперь ситуация просто развернется на 180 градусов, и черного друга заведут себе белые директора.

Российские компании тоже торгуются на NASDAQ. Среди них есть СТС-Медиа, Яндекс, МТС. Кстати, у отечественных компаний есть свое преимущество. Во многих из них финдиректорами и главбухами работают женщины – по этому показателю мы давно превосходим западные фирмы. А уж разнообразие наших национальностей не снилось даже в США – наверное, любой член совета директоров может отыскать у себя корни самых экзотических малых народностей.

Отечественные либералы десятилетиями распространяли тезис о безусловной справедливости всемогущего рынка. Понятно, что зловредное «тоталитарное» государство могло иногда вмешиваться в его работу. Вот, например, в Китае конфликты основателя Alibaba олигарха Джека Ма с руководством страны только что стоили ему больших проблем с IPO его компании на Шанхайской бирже. Оно оказалось отложено, Джек Ма понес серьезные убытки.

Но уж в Штатах-то все должно было быть прозрачно? Выручка, прибыль, курс акций? Ведь здесь же нет места политике. И вот, оказалось, что есть. Как принято говорить на Западе – «политкорректность сошла с ума».

Однако в этом безумии есть своя система. Биржа NASDAQ начинала свою деятельность в 1970-е как сверхсовременное и прогрессивное начинание. Это была первая в мире электронная система торгов. Она позволяла дешево и сердито выйти на рынок акций амбициозным и небогатым компаниям, которые не могли торговаться на нью-йоркской бирже. Здесь придумали и осуществили первое в мире IPO.

То есть многие годы эта биржа была реальным, отлично работавшим рыночным инструментом. Именно здесь обогащались самые культовые компании наших дней – Starbucks и Netflix, Moderna и Pfizer. Простота и дешевизна выхода на электронную торговую площадку привлекла в свое время и легендарные IT-компании – Microsoft, Nvidia, Adobe, Mcafee.

Иначе говоря, когда-то NASDAQ был символом успеха и заветной целью каждого стартапа. Сегодня это, скорее, заповедник для титанов бизнеса. Их сумасшедшие прибыли вызывают уже не уважение, а раздражение. Массы начинают подозревать, что все эти миллиарды вынимаются именно из их кошелька. Чтобы предотвратить законные расспросы в стиле «где деньги, Зин?», руководство биржи решило взять на вооружение самую модную ультра-левацую риторику и выступило со своей инициативой про меньшинства.

Данная инициатива последовала вскоре за заявлением руководства инвестбанка Goldman Sachs о том, что они не будут проводить IPO компаний, если в составе их совета директоров нет как минимум двух представителей меньшинств. К Goldman Sachs у американской общественности много вопросов еще со времен кризиса 2007-2008 гг. Есть обоснованные подозрения, что руководство инвестбанка играло на понижение на рынке недвижимости и немало заработало на ипотечном крахе, который и стал спусковым крючком для кризиса. В то время руководство банка даже пообещало оказать помощь малому бизнесу США в размере 500 миллионов долларов. Неизвестно, реализовалась ли когда-нибудь эта инициатива.

Сегодня на фоне жесточайшего экономического кризиса, бенефициарами которого опять выступают крупнейшие банки, Дэвид Соломон, председатель совета директоров Goldman Sachs, озвучивает все более «левые» инициативы.

Такое впечатление, что богатейшие граждане США в одночасье стали марксистами. Практически одновременно выступил со своей инициативой и Facebook. В мае руководство соцсети пообещало выделить двадцать миллионов долларов на поддержку малого бизнеса, собственниками которого являются представители меньшинств.

Интересно, что именно в мае 2020 года Штаты сидели на карантине, и малый бизнес – в том числе и те магазинчики, кафе и парикмахерские, которыми владели женщины и представители меньшинств – массово банкротился. Зато интернет-торговля росла как на дрожжах. А вместе с ней рекордными темпами росли акции Facebook.

С одной стороны, эта корпорация практически уничтожила американский мелкий ритейл – а вместе с ним и способ существования миллионов людей. С другой, нужно же предотвратить народное возмущение – и вот корпорация швыряет разорившимся предпринимателям двадцать миллионов, ничтожный процент от своих прибылей. Точно так же этим летом жертвовали с барского плеча миллионы долларов представителям Black Lives Matter крупнейшие корпорации мира – от Amazon до Pokemon. Нет, это никак не повлияло на положение чернокожего меньшинства в США. Оно продолжило терпеть угнетение и тотальную бесперспективность. Корпорации просто слегка подправили свой имидж.

Левацкая риторика, борьба за права униженных и угнетенных, – все это поражает своим цинизмом, когда звучит из уст долларовых миллиардеров. Весьма интересно, как долго народные массы Запада будут терпеть это издевательство.