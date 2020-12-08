Губернаторы новой волны перечислили приоритетные сферы развития регионов

08.12.2020, 19:41, Новости дня

Губернаторы новой волны обсудили приоритетные региональные стратегии развития на следующий год, в том числе в сфере здравоохранения, занятости, экологии и поддержки граждан с детьми.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, обратил внимание, что правительство региона в 2021 году исполнит все социальные обязательства перед людьми и сохранит все социальные выплаты несмотря на пандемию. «В этом году есть рост социальных выплат населению. А в 2021 году наш новый бюджет будет предусматривать на 2 млрд рублей больше на социальные выплаты. Если сравнивать с 2019 годом – это на 5 млрд рублей больше», – сказал он в рамках круглого стола на тему «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях», проведенного Экспертным институтом социальных исследований. Модератором дискуссии выступила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Благодаря реализации нацпроектов Самарская область получает рекордную поддержку из федерального бюджета, подчеркнул губернатор. «По всем проектам, включая перспективные, советуемся с людьми», – отметил Азаров.

Губернатор также рассказал о высоком уровне взаимодействия правительства и бизнеса. «Наш регион является лидером по государственно-частному партнерству. Это касается не только масштабных проектов, но и малого и среднего бизнеса», – сказал он. Благодаря этому область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ на 45 позиций.

Между тем, губернатор Тюменской области Александр Моор начал свое выступление с вопроса: «Какая основная цель человека? Быть счастливым». По словам главы региона, несмотря на тяжелый год, соцопросы показали рекордный уровень счастья жителей. На прямой вопрос «Счастливы ли вы?» положительно ответили 87% опрошенных в Тюменской области.

Он отметил, что жителей области сегодня больше всего волнуют вопросы здравоохранения и занятости. Правительство региона формирует бюджет на ближайший год и на долгосрочную перспективу исходя из запросов граждан. Бюджет на 2021 год останется социально ориентированным, несмотря на последствия пандемии: доступное здравоохранение, возможность заниматься спортом и отдавать детей в детские сады.

В целом, для Тюменской области характерен низкий уровень безработицы, однако из-за пандемии он вырос. «В 2020 году, в марте-апреле (начало ограничений из-за пандемии), безработица стала расти. Поэтому снижение его уровня остается для нас приоритетом», – отметил губернатор. Правительство региона занялось созданием рабочих мер и поддержкой малого и среднего бизнеса. Как результат – увеличилось количество вакансий, уровень безработицы стал планомерно снижаться.

База экономики Тюменской области – промышленность, обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Губернатор отметил, что сейчас в регионе прорабатывается вопрос создания особой экономической зоны. «Только постоянное развитие экономики позволит нам решать все социальные задачи, которые перед нами стоят, и социальные обязательства, которые мы берем на себя перед жителями», – заключил Моор.

Приоритетом властей Курской области, по словам главы региона Романа Старовойта, остаются расходы в социальной сфере – 50 млрд рублей заложены на социально-культурную сферу (это около 70% бюджета). Глава региона также рассказал, что для поддержки бизнеса во время пандемии в области в три раза снизили ставку по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии сферах.

Глава Челябинской области Алексей Текслер в свою очередь отметил, что регион не отказался от «бюджета развития», несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире. В 2021 году будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, также увеличатся расходы на образование, что даст новые места в школах и детских садах.

Следующий приоритет для региона – экология. Текслер отметил, что правительство области продолжает финансировать экологические проекты, которые важны для горно-металлургического региона. Он добавил, что параметры расходов сохранятся для дорожного фонда и программы по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья. Из-за дефицита бюджета область работает в режиме оптимизации, но при этом поддерживает такой уровень расходов, который позволяет исполнять обязательства государства перед людьми, отметил губернатор.

«Следующая важная мера — реструктуризация бюджетных кредитов. Мы договорились, что можем их не выплачивать, если направляем эти средства на реализацию задач по коронавирусу и национальных проектов. (…) Мы работаем над тем, чтобы максимально защитить региональные бюджеты», – заключил Текслер.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, рассказал, что 70% расходов бюджета следующего года занимает социальный блок, в полной мере защищены и национальные проекты. В бюджете также предусмотрена «подушка безопасности» для оперативных мер.

«Ключевым приоритетом остается поддержка материнства. Например, зарплаты мам, когда женщина, родив ребенка, в течение года получает выплату в размере 14 тыс. рублей ежемесячно», – рассказал глава региона. Такую поддержку получают 2600 семей.

Область продолжит оказывать поддержку ветеранам и пенсионерам. Губернатор рассказал, что правительство региона откликнулось на просьбу жителей и поддержало программу «Дети Великой Отечественной войны» – гражданам, которые родились в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, предоставляется социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг.

В период пандемии в области были запущены несколько социальных программ. В частности, глава региона выделил временные общественные работы, которые позволили людям, оставшимся без трудоустройства, получить дополнительный доход. Программа стала успешной, и было принято решение сделать ее постоянной. «Это позволит людям, которые не могут устроиться на работу, честно заработать деньги, занимаясь общественно полезной работой», – добавил Чибис.

Отметим, что научно-исследовательский финансовый институт Минфина РФ составляет ежегодный Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных, согласно которому в 2020 году верхние строчки занимают губернаторы новой волны, среди них главы Челябинской, Тюменской, Калужской и Нижегородской областей, где достигнута максимальная открытость бюджета.