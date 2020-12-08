Ученые нашли природное вещество, вероятно положившее начало жизни на Земле

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08.12.2020, 19:40, Разное

Российские исследователи заявили об обнаружении природных циклофосфатов, с которых на Земле могла начать формироваться жизнь. Это вещество является предшественником фосфоросодержащих молекул, в естественном виде ранее его найти не удавалось.
Циклофосфаты были найдены сотрудниками СПбГУ в районе бассейна Мертвого моря. В основном данное вещество создают в лабораторных условиях. В промышленности оно необходимо для получения энергии, приводящей к синтезу фосфоросодержащих соединений. Эксперты пока не могут сказать, каким образом в природе образуются циклофосфаты, существует лишь несколько гипотез, объясняющих их происхождение.

Так, учитывая, что природные образцы были найдены в районе бассейна Мертвого моря, в прошлом здесь могла происходить геотермальная активность, вызвавшая начало химической реакции. Кроме того, циклофосфаты могли образоваться на поверхности метеоритов в момент, когда они проходили сквозь плотную атмосферу Земли. Согласно третьей гипотезе данное вещество могло появиться из фосфидов, когда произошло насыщение атмосферы планеты кислородом.



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