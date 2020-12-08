Житель Минска получил два года колонии за надпись на тротуаре «Не забудем»

08.12.2020, 19:40, Разное

Житель Минска Максим Павлющик осужден за хулиганство на два года колонии. Таким был приговор за надпись «Не забудем» на тротуаре.

Действия Павлюшика признаны Фрунзенским судом белорусской столицы, как повторное преступление, совершенное фигурантом дела вместе с группой лиц. Ранее житель уже был осужден за подобное преступление, однако выводов из этого не сделал. СМИ не сообщают, в чем заключалось его предыдущее нарушение, сейчас два года колонии общего режима он получил за надпись на тротуаре. Ее он оставил неподалеку от станции метро «Пушкинская» в Минске, здесь в ходе столкновений с правоохранителями в августе текущего года погиб один из митингующих. Память Александра Тарайковского решили почтить во время очередных акций протеста.

Написав на тротуарной плитке «Не забудем», Максим Павлюшкин таким образом присоединился к траурным мероприятиям. Однако суд счел подобное проявление хулиганством. Кроме того, прокуратура пыталась осудить автора надписи также за умышленное повреждение имущества, однако по оценке властей города, ущерб составил слишком малую сумму, поэтому обвинение по этой части было снято. Вместе с Павлюшкиным суд рассмотрел дело соучастницы данного правонарушения, Марии Бобович. Она приговорена к полутора годам ограничения свободы и освобождена под подписку о невыезде.

Стоит отметить, что правозащитники Белоруссии уже охарактеризовали процесс, как политическое преследование, а осужденных узниками совести. Напомним, протесты в стране продолжаются уже восьмой месяц, с мая текущего года. Несогласные с официальными результатами выборов президента, согласно которым победителем был назван Александр Лукашенко, регулярно проводят различные акции.