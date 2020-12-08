В Сети опубликовали первые трехмерные изображения смартфона OnePlus 9

08.12.2020, 19:40, Разное

В Сети появилась детализированная информация относительно характеристик OnePlus 9. основываясь на утечек чертежей грядущего смартфона, эксперты создали первые его трехмерные изображения.

Новое поколение флагманов от OnePlus станет одним из немногих аппаратов, оборудованных новейшим однокристальным процессором Snapdragon 888 от Qualcomm. Кроме этого, устройство получит инновационный блок с четырьмя объективами основной камеры. Из них сразу два датчика будут выполнять роль главных, при этом в новинке не будет перископного модуля.

Согласно инсайдам, «на борту» девайса установят пару 28-мегапиксельных сенсора,8- и 5-мегапиксельный. Селфи владелец OnePlus 9 сможет снимать на датчик в центре верхней части дисплея, несмотря на то, что ранее предполагалось его угловое размещение. Сам 6,8-дюймовый экран оснащен поддержкой частоты обновления картинки в 120 герц и технологию Fluid AMOLED с разрешением QHD+. Под панелью дисплея расположен сканер для считывания отпечатков пальцев.

Также приписывают инсайдеры смартфону наличие графического ускорителя Adreno 660 и модема Snapdragon x60 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Многозадачность флагмана обечпечивает 12-гигабайтный чип оперативной памяти, а для хранения данных в китайской компании предусмотрели флэш-накопитель на 512 гигабайт. Работает девайс на одиннадцатой версии операционной системы Android11 с фирменным интерфейсом OxygenOS. Данных о возможной стоимости OnePlus 9 пока нет, они появятся ближе ко времени официального анонса.