 

Власти Москвы закупят в Китае 2500 новогодних ёлок

08.12.2020, 19:37, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на время новогодних праздников Москву украсят китайских 2500 елей, выращенных в питомнике Цзянцзуй в провинции Хэйлунцзян. За каждую из китайских зелёных красавиц столица заплатит по 13 тысяч долларов.

Первую новогоднюю ель, привезённую из Хэйлунцзяна, нарядил император Пётр I в 1710 году. Дерево высотой в 5,5 метров наряжали трофейными орденами офицеров разбитой под Полтавой армии Карла XII. С тех пор обычай наряжать ели подчёркивает могущество и самостоятельность России. Как отметил глава столицы, ели из КНР гораздо пушистее и зеленее отечественных и будут радовать глаз москвичей на протяжении новогодних праздников. Они будут доставлены в столицу спецрейсом Китайской государственной авиакомпании.

«Москва давно не видела столько зелени на новогодние праздники, сколько увидит в этом году. Исполняется 310 лет победе под Полтавой над тогдашним Евросоюзом под руководством Карла XII, и эту славную дату надо запомнить. Россия всегда была сильной, самостоятельной, самодостаточной, и каждый её житель должен помнить об этом, когда водит хоровод вокруг зелёной красавицы. К тому же, наши китайские друзья произвели немало чудесных сувениров, которые дети и взрослые смогут положить под ёлочку», — заявил Сергей Собянин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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