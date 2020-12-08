Мнение: Победа Путина над гриппом, рост цен на еду и вред удалённого обучения

08.12.2020, 19:36, Разное

1. На фоне коронавируса, охватившего Россию, у нас вдруг заметили, что куда-то подевался грипп. Даже возникла теория, что один вирус якобы вытеснил другой, отстояв в суровой борьбе своё право паразитировать на человеке. Однако есть и более простые объяснения.

В этом году маски и карантин серьёзно ударили по гриппу, заразность которого, по некоторым оценкам, ниже, чем у ковида. Но главное другое: в действительности заболеваемость гриппом в России резко рухнула ещё в 2000-е годы, а в 2010-е практически сошла на нет. Как пишет известный вам блогер genby, Владимир Путин победил грипп:

https://genby.livejournal.com/872934.html

https://genby.livejournal.com/874165.html

https://genby.livejournal.com/874440.html

Массовая вакцинация, которую не смогли толком наладить в СССР, помогла решить проблему. Также россияне стали ответственнее: маски приобрели некоторую популярность ещё до ковида, и откровенно заражать других людей, будучи больным, стало неприличным.

2. На фоне коронавирусного кризиса цены на еду в мире растут:

https://lenta.ru/news/2020/12/03/eda/

Мировые цены на еду выросли в ноябре, побив почти шестилетний рекорд. Они достигли самого высокого значения с 2014 года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО достигло в ноябре 105 пунктов, что на 3,9 процента больше, чем в октябре. Это также выше на 6,5 процента аналогичного показателя прошлого года. Стоимость растительного масла выросла за месяц на 14,5 процента, зерновых — на 2,5 процента, сахара — на 3,3 процента, а мяса — на 0,9 процента.

Россия находится в числе крупнейших производителей растительного масла, сахара и зерна. Экспорт продовольствия со временем может стать для нас второй нефтью.

3. Коллега monetam приводит мнение одной московской преподавательницы про удалённое обучение в школах:

https://monetam.livejournal.com/1446140.html

Моя дочка учится в 6 классе.

Каждое утро в 8.45 она садится за экран и до 15.30 сидит у компьютера. Учится.

7 уроков. Каждый день. С понедельника по пятницу. У монитора. С перерывами на 15 минут.

Единственный урок “счастья” – физкультура.

Питается урывками прямо перед экраном. Учителя часто отпускают позже, потому что уроки, как правило, начинаются не сразу – пока учителя дождутся, чтобы все ученики были в системе. На это уходит некоторое время. Про то, что электронная система висит и периодически проблемы с интернетом или компьютером – молчу. Это не существенно, ведь рано или поздно эту самую систему усовершенствуют.

Когда заканчивается 7 урок, я пытаюсь вытащить ребенка из дома.

Пройтись, прогуляться. Дочка кричит на меня, что не может, потому что ей надо делать домашку. Обычно после этого следует скандал и я, угрожая, забором телефона или еще чего, заставляю выйти на улицу. Я заставляю выйти на улицу ребенка. Такого не было никогда. <…>

Домашка всегда и до дистанционки занимала много времени, но сейчас к этому добавилось то, что, по сути, усвоение материала в бОльшей степени идет именно самостоятельно.

В среднем, она делает уроки до 23 часов, иногда до 00. Ну не получается раньше. <…>

Она, как и многие дети, отключает камеру и звук во время урока… тупит. Ребенок не может, как взрослый, концентрировать внимание постоянно, глядя на экран. У него иные механизмы восприятия информации. И учитель не видя класс сразу вместе, как один организм, не может оценить степень усвоения материала. Говорю это и как преподаватель – класс, группа – единый организм. И через зум, организм раздроблен и он не является целым. И к каждому организму разный подход и разная подача одного и того же материала. Учитель не может понять насколько его услышали и поняли. А такие вещи видно без слов – опытный педагог все это может оценить видя перед глазами лица в один момент, а не квадратиках на экране. И да, когда видишь всех вместе, ты знаешь где и как и кого переключить. С экрана это невозможно.

Я разрешила дочке прогуливать уроки, какие захочет, кроме основных. Разрешила не делать домашку, какую она не хочет. Так и сказала – пусть будут двойки. И двоек, конечно, полно. Что делать. Я думала это поможет.

Не помогает.

Она сутками на пролет за компом. <…> С утра до ночи, с утра до ночи.

И в выходные она… делает домашку.

Задают и много. А не задавать не могут, потому свыше с учителей требуют отчеты и они должны сделать так, чтобы дети усвоили материал, а без д/з это невозможно.

Учителя не виноваты. Дочка учится в одной из лучших московских школ, и, естественно, последняя не хочет терять в качестве и учителя стараются дать хорошо материал. И они его дают.

Объясняют и понимают детей. Они молодцы и сами поставлены в суровые условия. Я была на нескольких уроках дочки и скажу – учителя у дочки классные. Но…

В общем, девочка начала сильно уставать, болеть, стала нервозной и заполучила проблемы с осанкой. С точки зрения матери, во всём виновато дистанционное обучение.

Проблемы у удалёнки действительно есть, и с этим сложно спорить – однако многие из них вполне решаемы. С помощью технологии распознавания лиц можно разработать программы, которые будут контролировать присутствие ребёнка на месте и автоматически отслеживать его реакцию на материал – как это делают, согласно утверждению автора цитаты, опытные учителя. Можно всячески совершенствовать механизмы фидбека со стороны ученика прямо во время урока, чтобы на домашнюю работу уходило меньше времени.

С другой стороны, подобные жалобы на удалённое обучение просто вскрывают общие проблемы нашей системы образования. Похожая реакция 10 лет назад была на ЕГЭ: многие учителя и ученики громко взвыли, когда результаты их работы внезапно начали оцениваться по универсальному стандарту, путём единого экзамена в форме теста. Теперь вдруг выяснилось, что если домашние и контрольные работы делаются регулярно и в электронном виде (а значит, могут быть легко проверены со стороны), то пространство для жульничества внезапно резко сужается.

Но дело не только в этом. Существующие школьные программы, если выполнять их буквально, серьёзно перегружены (причём зачастую лишними и даже вредными вещами, как та же программа по литературе). По этой причине, ещё задолго до всякой удалёнки, в описанном нездоровом режиме вынуждены были существовать ботаники-отличники, всерьёз выполняющие всё то, что написано в учебниках и что задают на дом учителя. В особенности это касается учеников «хороших школ» (случай, описанный в цитате) – там от напряжённой учёбы могут серьёзно страдать даже троечники.