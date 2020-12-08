“1 млн грн за уязвимость в приложении”. 8 декабря Минцифры Украины запустит конкурс по взлому приложения “Дія”

08.12.2020, 19:30, Новости дня

Министерство цифровой трансформации Украины 8 декабря в 21.00 (по киевскому времени) запустит баг-баунти мобильного приложения “Дія”. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

“1 млн грн, или $35 тыс., тем, кто найдет уязвимость в “Дії”. Это будет челлендж для “белых” хакеров со всего мира на платформе Bugcrowd. Тестирование продлится до 15 декабря”, – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что чем серьезнее уязвимость обнаружат хакеры, тем больше выплату получат.

“В каждой категории сложности может быть несколько специалистов, которые найдут уязвимости. Поэтому комиссия разработчиков будет принимать решение о выделении средств после того, как баги будут обнаружены. Следовательно, вознаграждения разделят по нескольким категориям сложности уязвимости: первый уровень сложности – до $3,5 тыс., второй – до $1,2 тыс., третий – до $600, а четвертый – до $250”, – отметили в Минцифре.

“В любом случае мы внимательно рассмотрим каждую уязвимость и баг и наградим каждого хакера, который найдет недостатки в тестовом приложении “Дія”, – информируют в Минцифры.

Хакеры получат доступ к фактической копии приложения “Дія”, за исключением доступа в государственные реестры и другие информационных системы.

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

В апреле в приложении “Дія” появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.