 

Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото

08.12.2020, 19:30, Новости дня

Украинская певица Ирина Билык 8 декабря разместила в Instagram снимки, на которых ее младший сын Табриз Ахмадов запечатлен в компании старшего брата Глеба Оверчука и его девушки Алисы.

Артистка посвятила публикацию дню рождения Табриза – 8 декабря ему исполнилось пять лет.

“Маленького Табриза поздравляем все с Днем Рождения. Счастья тебе, наш прекрасный малыш”, – подписала она публикацию.

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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Табриз – сын Билык и российского режиссера Аслана Ахмадова. Он родился в декабре 2015 года. Ребенка супругам родила суррогатная мать.

Старшего сына Глеба Билык родила в 1999 году от модели Андрея Оверчука. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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