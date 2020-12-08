 

СБУ предотвратила разбойное нападение на руководителя объединенной территориальной общины в Сумской области

08.12.2020, 19:30, Новости дня

В Сумской области СБУ предотвратила разбойное нападение на руководителя объединенной территориальной общины и двух предпринимателей. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, преступление планировала организованная группировка, терроризировавшая жителей области. Сотрудники СБУ получили информацию, что злоумышленники намерены завладеть деньгами трех жителей Конотопского района, среди них – руководитель местной ОТО, коммерсант и владелец местной агрофирмы.

Правоохранители задержали организатора группировки. Для этого были привлечены бойцы спецподразделения ЦСО “А” СБУ.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и другие доказательства незаконной деятельности.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности злоумышленников к совершению других подобных преступлений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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