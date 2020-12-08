Опубликованы итоговые данные об эффективности вакцины AstraZeneca

08.12.2020, 19:22, Новости дня

Завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19 британской фармацевтической компании AstraZeneca, сообщил Оксфордский университет. Эффективность вакцины, как заявлено, составила 62,1%-90,0% в зависимости от дозировки.

«Сегодня разработчики Оксфордского университета и AstraZeneca представили анализ данных третьей фазы клинических испытаний вакцины от SARS-CoV-2, проведенных с использованием двух режимов дозировки. Средняя эффективность вакцины составила 70,4%. Исследование опубликовано в издании Lancet», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Согласно окончательным данным испытаний, «вакцина эффективна на 70,4% как минимум 14 дней после введения второй дозы». «Введение двух стандартных доз (вакцина двухкомпонентная) дает эффективность в 62,1%. Введение вначале сниженной дозы, а затем стандартной дозы дало эффективность в 90,0%. В провакцинированных группах не было госпитализаций и серьезных заболеваний», – говорится в заявлении.

В ноябре промежуточный анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда, продемонстрировал ее среднюю эффективность на уровне 70%.

AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда разрабатывает вакцину для профилактики коронавируса на основе аденовирусных векторов обезьян. Третья фаза испытаний проводилась в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР. В сентябре исследования приостановили из-за нежелательного побочного эффекта у одного из добровольцев в Великобритании. Сообщалось, что у него обнаружили редкое воспалительное заболевание – поперечный миелит. В октябре стало известно, что в Бразилии умер один из участников испытаний, но причина его смерти не раскрывалась, получил ли он саму вакцину или плацебо, неизвестно. В конце октября власти США разрешили возобновить исследования.