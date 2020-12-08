Мнение: Вакцина уже не нужна

08.12.2020, 19:18, Разное

Печальная, конечно, история вот с этим: “Ученые нашли мутации коронавируса, устойчивые к антителам… Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител.

Ученые отмечают, что некоторые из этих изменений широко распространены у инфицированных COVID-19, а противостоящая всему набору антител мутация обнаружена в Нидерландах и Дании”.

Собственно, произошло то, о чем предупреждали с самого начала. Как с гриппом, вакцины от которого бессмысленно делать не потому, что вакцину невозможно сделать – а потому, что сам вирус постоянно изменяется, мутирует, и вакцины обычно устаревают еще до их выпуска (как и люди болеют гриппом каждый год, несмотря на то, что уже болели в предыдущем году).

Естественно, такое известие означает, что все 130 (или 150) вакцин, разработанных во всем мире против ковид-19, уже устарели – потому что уже появился ковид-20. Но печально не это – это было ожидаемо; печально, что теряется шанс на прекращение ковидобесного безумия, которое могло бы случиться, если бы всех добровольно-принудительно укололи и наконец от всех отстали.

Теперь, получается, нет, не отстанут – будут продолжать капать на мозги, как бы еще и не с утроенной силой. Если вакцины нет и не будет – значит, “масочный режим форева”. А также форева – запрет массовых мероприятий, рестораны навынос и футбол без зрителей. Нет, с самого начала надо было искать не вакцину, а лекарство, без лекарства – труба. И продолжаю утверждать: не так страшен вирус, как ковидобесы. Они готовы весь мир поставить на прикол – лишь бы сохранять иллюзию своей “безопасности”.