Мнение: Письмо: “Печорин, грузин, красавец, хулиган”

08.12.2020, 19:08, Разное

Бывает, что мужчина в запое или хуже того, и в этот непростой момент свяжется случайно с какой-то женщиной, протрезвеет и перекрестится, а она живет и помнит весь его пьяный бред или его обещания с похмелья. А уж если она его еще и откачала, то сидит и ждет, когда же он возьмет лягушку в жены.

Живет и перебирает каждый день шкатулку.

И это связано не только с короной, но и с ЗВ.

Найдите весь ЗВ, но и другие интересные моменты тоже разбирайте, самостоятельно.

e_vgenika

Здравствуйте, Уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам огромное за вашу работу!

Хотела бы рассказать свою историю и понять, правильно ли я разобралась в ней и насколько мои выводы корректны, так как больше всего на свете я хочу не допускать такой ситуации вновь и прокачаться.

История началась в октябре, закончилась совсем недавно. Благодаря Вашим постам, я проанализировала ситуацию и вернулась в устойчивое состояние.

Мне еще много нужно работать над границами, над самоуважением, а также я осознала, что у меня фрустрация в ресурсе Имиджа. Со своей фигурой у меня связь практически отсутствует(( Я не вижу кто я, и соответственно не знаю, кого полюбить.

Я на своей шкуре прочувствовала, как и почему развивается аддикция в любви!

Герой истории – печорин, грузин, красавец, хулиган, проблемный товарищ, харизматичный до нельзя мужчина, я испытала такие муки и получила хороший урок.

Познакомились на сайте, сразу зашел сверху с грубой и пошлой шуткой, за которую я его отчитала, но чат не удалила, так как он настолько попал в мой типаж, не устояла.

Но расстроилась. Он сказал: Эй, ну подожди, давай поговорим. Мы продолжили, перешли в тг и общались в основном с его подачи как приятели, было комфортно и спонтанно.

Я не была высокомерной, была дружелюбна и расположила его к себе, это было заметно, так как мы стали болтать обо всем на свете, он больше не грубил, был супер вежлив, он открывался, и я тоже. Спрашивал, когда уже увидимся.

Постепенно тон его сообщений становился нежнее, мы стали обмениваться голосовыми, наша симпатия к друг другу увеличивалась, я очень была рада его сообщениям, но совершенно их не ждала.

Он звал встретиться, а я контактировала с ковидным и отказывала ему) Он говорил, что все равно приедет, ему все равно, иногда писал в ночи, что думает обо мне, хочет заснуть со мной. От знакомства до встречи прошел месяц.

Потом я заболела все таки ковидом, и 2 недели как я была на карантине, мы как будто еще сблизились. Мы постоянно болтали, он меня смешил, поддерживал, говорил, проси что надо, приеду сделаю, я отказывала. Я вовлеклась.

У меня было ощущение, что он раздолбай, работает спонтанно на тусовках, то барменом, то монтажером, короче разнорабочий. Живет с мамой. У него крутые границы и он умен, мы много общались про кинематограф, некоторые ценности у нас совпадают. Да и вообще, могли говорить полуфразами и понимали друг друга. Но он прикидывается гопником.

В итоге, к концу карантина, когда у меня был отриц, он уже просил о встрече, очень пылко, что приедет к мне. Я отказала. Потом на другой день позвала.

И потом все началось как по разделу в “Разморозке” про Печорина, но я не виню его, я допустила ситуацию, надо было узнать его лучше сначала, погулять.

Он приехал, было классно, и я ничего не заподозрила, а на следующее утро я не могла его разбудить. Его телефон разрывался от звонков друзей и мамы, и я вызвала скорую.

Врачи казали, что он в коме, я стала отвечать на звонки с его телефона, оказалось, что его друг тоже в коме, перед встречей со мной они очень хорошо провели время. Потом приехала полиция. Я была в полнейшем шоке.

И вроде бы на этом мне надо было закрыть историю и заблокировать его.

Но я не могла видимо посмотреть трезво на реальность и вместо того, чтобы испытать стыд и ужас, я стала переживать, что он может умереть, и я осознала в тот день, что у меня к нему появилось чувство, так как я очень сильно испугалась за его жизнь.

Плюс я разговаривала с его мамой постоянно, она была в штопоре. С друзьями была тоже постоянно на связи. Уже к вечеру он был в сознании.

На следующий день его мама позвонила мне, сказала, что он уехал из реанимации в неизвестном направлении и никто не знает куда.

От меня его увезли только с паспортом. В итоге эта наглая морда приехала ко мне, конечно за вещами и чтобы не спалиться, так как он был вне инфополя и не знал, что его ищут и все знают причину. Консьержку предупредила по телефону, что у меня могут быть посетители и чтобы она мне набрала.

Я была уже на работе, поэтому я вызвала ему такси к себе (я очень сильно хотела его увидеть, я никогда так не переживала ни за кого, и я посмотреть ему в глаза за эту подставу), сообщила другу адрес чтобы его забрали.

Сейчас я уже понимаю, что было у него в глазах – он вышел из такси как подарок, вот он я, а тогда я прочитала совсем другое, я почувствовала, что мы разговариваем без слов. Он приехал в одежде, которую ему дали в больнице, в летних шлепках на голые ноги,в ноябре, без денег, без телефона, как он нашел мой дом – непонятно.

Мы крепко обнялись и первое что он мне сказал, выходи за меня замуж, ты спасла мне жизнь. Конечно, я сказала да. Мы ждали в фойе, он целовал мне руки, ты правда выйдешь за меня, я приехал к тебе, а не домой, приходи завтра ко мне над др! Был счастлив, постоянно ржал и нежничал. Это было максимально искренне, я верила ему.

На следующий день было его др, я поздравила ночью, ответил, что я лучшее в его жизни. Он мне не звонил весь день, вечером я написала, как дела, он сказал, я тебя жду целый день, тебя тут нет, почему, приезжай скорее. И уже тогда я стала минусом. Подарила ему эйрподс с алиэкспресс, но это было эффектно все равно)

Был крутой вечер с его друзьями и мамой, мама подарила мне офигенное национальное кольцо, ношу не снимаю. Все шутили, что у нас будут красивые дети, я тискала его маму, она классная, я ей понравилась вроде. Потом мы уехали ко мне, он спрашивал когда пойдем в загс, хочу от тебя детей, вобщем накрыла такая страсть, нежность, теплота, он был прекрасен в этот момент. Я тоже не отставала, все было как в кино. Мы любили друг друга.

Короновирус меня выключил из жизни, потом стрессанула из-за него, а самое главное, мои ресурсы не сильно подключены, поэтому я смаковала эту историю, улетела в мечты, не смотря на весь ужас реальности. Я присвоила его, слила границы.

Кормила корону очень жирной пищей. Если бы не этот факт, я бы может более трезво смотрела на ситуацию и смогла бы на его скалу сохранить самоуважение! Да даже, просто наверное не погружаться, не верить его предложениям.

Потом мы общались, созванивались каждый день, спрашивал, когда увидимся, но я стала чувствовать, что он стал охладевать. Он быстро сориентировался и нашел себе стабильную работу в офисе.

Потом у нас возникло недопонимание по поводу нашей встречи, он не прям слился, но не определился со временем, и я высказала ему свое фи, так как начала чувствовать его охлаждение, и думаю, просто начался корм с моей стороны, и я уже чувствовала себя не очень.

Мы поговорили, я сказала, что чувак, наверное, я реальная не очень совпала с твоими ожиданиями, не хочу тебя нагружать, не общайся со мной из чувства долга))) давай я пойду, на что ответил, я от тебя не отстану, буду тебе писать, но если ты конечно решила… ))) что я офигенная, у нас вся жизнь впереди и что все супер взаимно, что он разрулит с работой и мы будем чаще видеться.

Так я поняла, что я достала щипцы, а он силен. Но иллюзии не отпускали, мы общались, он был в хорошем настроении, потом произошла встреча, на которую он тоже как то поздно приехал, от него не было вложений, и он плюсовал. контраст был сильный, я переживала, но любила сильно.

А дальше как будто постепенно стали закрывать горячую воду. он стал писать просто: как ты, что делаешь раз в несколько дней, уже из вежливости, как бы. Я запаниковала и спросила, что случилось, у нас увеличилась дистанция, что у тебя происходит, ты не рассказываешь ничего. Он отмазался, что поговорим позже и что я драма квин.

Дальше – хуже, меня колбасило сильно, крутило как у экзорциста, общались как знакомые, он говорил, что все бесит, я даже извинилась за ту попытку типа бросить его, он сказал, все ок, тебе не за что извиняться, ты драма квин, что у него теперь есть цели и он должен их достичь.

Я позвонила ему, прижала его, что происходит, он сказал, что собирается уезжать из РФ, что он не хочет вспоминать ту ситуацию, хочет все скорее забыть (так как он подверг своего друга опасности, и опозорился, так как всего его друзья и родители все узнали – это мои додумки), сказал, что будет вспоминать обо мне с теплотой и я самый лучший человек в его жизни.

Через пару часов я написала ему сообщение, чтобы уже закрыть тему – я приехала к тебе, ты мне близок как человек, я вижу тебе плохо, давай попрощаемся нормально. он ответил, что он не районе, и мы не прощаемся, и что так не делается.

Я ответила, я так хотела тебя поддержать, что это унизительно, удалила переписку и заблокировала его.

Мне хотелось провалиться сквозь землю за эту точку, но я бы сидела ждала на его крючке сообщения от него, он меня повесил этим, что будет мне писать все равно и что мы не прощаемся.

В общем, у него реально сильно прокачен имидж, он магнит и он это знает, а я всегда впадаю в одну и ту же ситуацию – слив, если у партнера он прокачен.

Я настолько ставлю фигуру человека в центр себя и любуюсь ей, что меня перестает существовать, я просто растворяюсь. В красоте, в личности мужчины.

У меня практически всегда были красавцы в партнерах, но нормальных отношений с ними построить конечно же не удалось.

Если быть честной, я оторвалась от него, смотрю на него, как на необычное создание, на произведение искусства в плане Имиджа и границ и даже завидую, мне бы так. Спасибо!