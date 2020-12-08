Мнение: Забавная тупость поколения “Пепси” и зумеров

08.12.2020, 19:04, Разное



Нет, вот, знаете, я еще пойму того же г-на (не господина) Венедиктова и ту же Евгению Марковну Альбац – у людей работа. Вот, хотя я не психолог, мне кажется, что тот же Виктор Шендерович уже давно не в себе, что, правда, не мешает ему получать госконтракты, как выяснилось, на 500 000 рублей (полмиллиона) ваших бюджетных денег – на концерты. Опять же, Юлию Латынину можно понять – барышня выбила себе премию Госдепа США, а теперь это приговор. Хорошо, хоть в России выбила – у нас страна щедрая, максимум говном обольют. Хотя как по мне, одно другим облей – ну и чо? Короче, есть у меня сегодня настроение – еще пара вопросов вслух.

У меня, вы знаете, есть друг Сашка – он отправлял деньги Навальному, любит своровать, что плохо лежит, причем, я не про плоскогубцы, крутится, не бедствует. Ненавидит Путина, Единую Россию, просто Россию, запутинцев, дальше там по списку. Это поколение "Пепси" – как и я.

Есть у меня еще хороший знакомый, я его называю "учеником", долго объяснять, хороший парень – тоже, кстати, не плохо живет, жена красавица, ребенок, велосипед дорогой, если надо машина, бизнес. Это, наверное, миллинеал – простите, я не пытался выругаться, но он чуть младше – 90-х точно не помнит. И у него те же проблемЫ, разве что ненависти нет.

Вот к Сашке, по поводу заголовка, кстати, претений нет – ну, мудак, ну, бывает. Куча детей, пасека, квартира в Новосибе, квартира в другом родном городе, хрен бы знал, сколько машин на семью, новый бизнес, да, кредиты, но и заначки – тут просто я часть не знаю (слава богу), а часть писать не буду. Короче – ребят, те самые "дорогие россияне", за жалкую которых жизнь топит Сашка – думаю, его бы придушили – только потому что он за… замучал ныть при таком-то раскладе.

И вот Ромка.

Ему говоришь: тебя не смущает, что Навальный как бы не сдох – он говорит – нет, так получилось. Но я верю, что его хотел отравить Путин.

Ему говоришь: тебя не смущает, что эта хрень одной каплей табун Ксений Собчак может положить, а Лешка цветет и пахнет? Он говорит: нет, так получилось.

Ему говоришь про забавный донельзя уже 37-год с Навальным и чмом, что из-за Навального уволили, кажется, с радио "Свобода", да? Он говорит – я не заморачивался.

И фишка в том, что один люто ненавидит – не заморачиваясь, а другой – просто не заморачивается. Вот это поколение зумеров – которые совсем тупые, кто не скачет, тот Путин – я их где-то боюсь. Вроде, конечно, с одной стороны – их мало и они взрослеют. Но вот Ромка вырос – а у него по кругу: "получилось" и "не интересует". Ему на полном ходу сейчас присунут – а его не интересует. Но он осуждает и говорит про запутинцев. Надеюсь, издевается, у меня банально нет ни времени, ни желания последнее время проводить политические лекции.

И дело не в том, что я активный политически (да, да, давайте пошлые шутки, я скучал). Дело в том, что я с 90-х знаю – что бывает, когда кругом либо активно политические предатели, либо, да это касается всех наших родителей – пасивно политические бараны, простите.

Нет, я не призываю на броневичок, но вспомните, как еще недавно – в 14-15 годах – мы готовы были разорвать и это не метафора – попытки клоунов майданить? А в 11 году, когда я вышел уже в открытую войну против этих тварей, он-лайн, конечно, я не боец ММА – мало кто понимал, что происходит.

И вот сегодня. Все разговоры, хотя мы выстояли против такой бури – а чего курицу бесплатно не раздают? Тут мир по 3,14ям простите идет, хоть с короной, хоть с финкризисом, а мне не могут клоуны ответить – а ничего, что Навальный просит САНКЦИЙ против НИХ ЖЕ ДЕБИЛОВ в Европарламенте, хрен понять за чей счет живет в Берлине и не лежит, как Скрипаль – с проткнутым горлом, потому что без трубки дышать не может? Оставим вопрос, что будет с "политиком", кто попросит из США от ЕС санкций против Штатов?

Нет, я уверенно заявляю, что Рома не дебил. В отличие от Саши. Рома вряд ли хочет своему детенку той жопы, через которую прошел я и даже Сашка, хотя у того детей больше. Правда, Сашка, почему-то думает, привет хохлам, что он сможет что-то вымутить, если что случись (забывая, например, опять же – что не только у него есть дети, но, например, у меня, хотя меня не жалко, а еще вот у его лучшего друга Славы – кто только-только жопку пригрел в бюджетной и очень богатой организации).

Они все это забывают, расслабившись от сытой жизни – что маргиналы и более ушлые товарищи – хотят не меньше полного П. Кстати, есть еще фишка – Пуля Дура. На фронте, хотя сравнение на троечку, в атаке мало кто был от осколков защищен – статистика – паскудная такая вещь. Кстати, опять же – и она Березовскому в самом конце сильно не помогла, а был же вроде профессор математики.

Меня пугает одно. Я вот устал от борьбы, а кругом – одни претензии. Никто не может, ну мне, по крайней мере признаться, что есть плюсы – я про критиков, а не соратников.

Господи, мы задолбали тебя, русские. Но, что поделать. Я не прошу чуда, я прошу еще одного Путина. Ей-богу, народ, чота уставать я стал от людей. Тут ВВП по работе с дебилами, хоть он так никогда не скажет – вне конкуренции.

И на словах "Мы не рабы", что сейчас могут написать, мой блог выпал из обоймы, наши украинские друзья – где-то тихо поржут Коломойский, Зеленский и оппозиционерфюрер РФ.

Счастья вам.