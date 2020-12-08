Мнение: Россию приглашают решить вопрос о границе Азербайджана и Армении

08.12.2020, 18:54, Разное



Митинги против Пашиняна на территории Армении. Массовость на юге страны обеспечивают беженцы из Карабаха, которые особо "благодарны" лидеру армянской революции 2018-го года.

Президент Армении обратился к России с просьбой помочь с демаркацией границы между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить риск новой эскалации и каких-либо конфликтов.

Фактически, уже имея на балансе гарантии дальнейшего существования Карабаха, Россию как посредника приглашают разрешать спор о границах двух стран. Это собственно один из плюсов роли закавказского арбитра, который РФ так старательно оберегала на протяжении всего конфликта, не подпуская к ней Турцию, хотя Эрдоган очень хотел (о чем открыто заявлял), чтобы Турцию признали равноправным арбитром в Закавказье. Но пришлось удовлетвориться отправкой наблюдателей явочным порядком в рамках двустороннего соглашения с РФ.

Можно также отметить, что после нескольких лет рассказов про необходимость убрать российскую военную базу в Гюмри, армяне в Карабахе теперь полностью зависят от работы российского военного контингента, а Россию приглашают обеспечить вопрос с армянской границей.

Как армян припекло, сразу вспомнили, кто их на протяжении веков защищал. Нужна ли им вообще независимость в таких раскладах, большой вопрос – кого бы например удивила республика Армения с правами Чечни, Башкирии или Татартсана в составе РФ, особенно учитывая, сколько армян в РФ живет? Меня бы такой субъект совсем не удивил. Ну или там вход в состав Союзного Государства РФ и Белоруссии, что сразу бы снимало для армян многие вопросы безопасности. Но это конечно самим армянам надо решать, куда они после этого поражения намерены двигаться, учитывая их текущее геополитическое окружение. И Вашингтон, на который рассчитывали при Пашиняне, почему то на помощь не пришел. Как и Франция с НАТО.

Между тем, в Ереване и других городах Армении сегодня истек ультиматум Пашиняну, который по требованию оппозиции должен был уйти в 12 часов дня. Армянский католикос также призвал Пашиняна уйти в отставку и открыть путь для перемен.

Пашинян естественно никуда не ушел, после чего оппозиция начала блокировать дороги в центре Еревана под лозунгами "Никол-предатель!", "Пашинян – уходи!" и "Армения без Никола!". Митинги по численности были средними, что показывает – при всем недовольстве Пашиняном, его оппонентам тоже многие не доверяют. Многие армяне ждут какого-то третьего варианта, а его пока нет.

PS. И да, вооруженные силы Турции примут участие в "параде победы" в Баку. Что конечно не должно удивлять, учитывая роль Турции в этой войне. "Коробки" с сирийскими боевиками пока не ожидается. По оценке SOHR их полегло в Карабахе до 300 человек.