Ученые: Земля первые 500 миллионов лет создавала новые континенты и поглощала их

08.12.2020, 18:48, Разное

Ученые из Университета Монаша пришли к выводам, что первые 500 миллионов лет Земля сначала создавала новые континенты, после чего их поглощала. При это планета оставляла только едва заметные следы, которые могли свидетельствовать об этих процессах.

По словам ученым, континентам пришлось научиться подстраиваться к ситуации на Земле, которая очень быстро менялась. Несмотря на то, что цикл их существования был коротким, они уверенно прокладывали путь, чтобы возникли твердые континенты. Это заключалось в процессе образования тектоники плит. Как отметил ведущий сотрудник университета Фабио Капитанио, такая теория объясняет, почему некоторые континенты с были склонны к разрушительным процессам даже в начале своего образования.

Только спустя 4,5 миллиардов лет на основе данных континентов образовалось ядро современной планеты. После этого сотни миллионов лет континенты отличались стабильностью. Они могли менять форму из-за тектонического воздействия, управляемого земной корой. В пример исследователи приводят континент под названием Пангея, части которого исследователи находят до сих пор. Несмотря на то, что сведений для воссоздания полной картины недостаточно, исследователи воспользовались компьютерным моделированием, в которой во взаимодействие вступили магма и породы.

Ученые считают, что ранние континенты на Земле формировались немного ниже земной коры. Верхняя часть мантии расплавлялась, а когда достигала поверхности, то извергалась в виде вулканов, выделяя огромное количество тепла. В результате плавились породы, которые выступали на поверхность древней планеты. Таким образом, около 4 миллионов лет назад возник континент Хадей, он изначально был склонен к разрушению.