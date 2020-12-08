Звезда «ДОМа-2» Пингвинова пожаловалась на жестокость Чайкова после рождения дочери

08.12.2020, 18:48, Разное

Ирина Пингвинова, которая недавно познала радость материнства, ответила на вопросы своих подписчиков в микроблоге Instagram. По поводу своих отношений с экс-возлюбленным звезда «ДОМа-2» заявила, что после рождения дочери Дмитрий Чайков стал жестоким по отношению к ней.

Новоиспеченная мать написала в ответе, что они «никогда не будут вместе». Она призналась, что не хочет рассказывать все, что было в их отношениях, но, если бы поклонники знали, они были бы шокированы. Пока Ирина Пингвинова не понимает, как ей общаться с Дмитрием Чайковым. Она понимает, что он – отец их дочери, но считает, что не заслуживает такого отношения к себе, как позволяет экс-возлюбленный.

Участник телестройки приходит на пару часов в день, чтобы побыть с малышкой. Общаются они только по вопросам, связанным с новорожденной.

Пара встречалась около года и неоднократно были разговоры о свадьбе. Однако, накануне родов Пингвинова и Чайков разругались. Участник «ДОМа-2» признался, что он был вместе с возлюбленной только из-за ребенка. Такого отношения к себе звезда реалити-шоу терпеть не стала и переехала в родительский дом, оборудовав там комнату для дочки.