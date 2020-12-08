 

Звезда «ДОМа-2» Пингвинова пожаловалась на жестокость Чайкова после рождения дочери

08.12.2020, 18:48, Разное

Ирина Пингвинова, которая недавно познала радость материнства, ответила на вопросы своих подписчиков в микроблоге Instagram. По поводу своих отношений с экс-возлюбленным звезда «ДОМа-2» заявила, что после рождения дочери Дмитрий Чайков стал жестоким по отношению к ней.
Новоиспеченная мать написала в ответе, что они «никогда не будут вместе». Она призналась, что не хочет рассказывать все, что было в их отношениях, но, если бы поклонники знали, они были бы шокированы. Пока Ирина Пингвинова не понимает, как ей общаться с Дмитрием Чайковым. Она понимает, что он – отец их дочери, но считает, что не заслуживает такого отношения к себе, как позволяет экс-возлюбленный.
Участник телестройки приходит на пару часов в день, чтобы побыть с малышкой. Общаются они только по вопросам, связанным с новорожденной.

Пара встречалась около года и неоднократно были разговоры о свадьбе. Однако, накануне родов Пингвинова и Чайков разругались. Участник «ДОМа-2» признался, что он был вместе с возлюбленной только из-за ребенка. Такого отношения к себе звезда реалити-шоу терпеть не стала и переехала в родительский дом, оборудовав там комнату для дочки.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Прокуратура завела свыше 200 дел на россиян, собирающих деньги на карточки в Twitter

23.09 / Мнение: Фуфловир

30.10 / Елена Преснякова призналась, почему в молодости решилась на аборт

29.10 / Адвокат Кристины Асмус рассказала подробности развода актрисы с Гариком Харламовым

16.10 / “Мне было стыдно”: Тимоти Шаламе прокомментировал свои откровенные фото с Лили-Роуз Депп

06.08 / Смотри в оба: 8 самых важных витаминов для здоровья глаз

18.08 / Доктора из США разработали раствор от похмелья

18.08 / США тратят миллионы на атаку против крымчан и жителей ЛДНР

20.09 / Это зловещее зеркало…

03.11 / Сенаторы научат “Норникель” социальной ответственности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска