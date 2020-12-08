 

“Яндекс” и Mail.ru Group возглавили рейтинг обязательного ПО для гаджетов россиян

08.12.2020, 18:48, Разное

Приложения, принадлежащие компаниям «Яндекс» и Mail.ru Group, стали во главе рейтинга обязательного для предустановки на гаджеты россиян ПО. Перечень утвердили в Минцифры, впоследствии его рассмотрит правительство.
Сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group в сумме заняли долю свыше 50% от всех приложений, которые станут обязательными на гаджетах, доступных на рынке РФ. Всего в список вошло около 30 программ. Из них на «Яндекс» приходятся пять, а Mail.ru Group — 13. Перечисленное Минцифры ПО будет загружаться на смартфоны, ПК, планшеты и Smart TV, если они выпущены после 1 января 2021. При этом рассматривается возможность сдвинуть полноценное вступление закона в силу на 1 апреля следующего года.

Mail.ru Group лидирует по части мессенджера ICQ, новостного агрегатора, соцсети «ВКонтакте» и платформы OK Live. Из продуктов “Яндекса” первые позиции занимают категории поисковых систем, облачного хранения данных, браузеров. Не исключено, что в перечень обязательного для россиян ПО войдут система «Мир» и сервис по предоставлению госуслуг.



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