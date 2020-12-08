Эффективность и безопасность оксфордской вакцины от COVID-19: полный промежуточный отчет

08.12.2020, 18:46, Разное



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Что это за вакцина

Для создания оксфордской вакцины против COVID-19 был использован аденовирус шимпанзе, который содержит ген S-белка (шиповидного белка) коронавируса. В организме человека с участием этого гена происходит синтез белка коронавируса, иммунитет учится распознавать его. Аденовирусы вакцины не могут вызывать болезнь – они не способны размножаться. В предыдущих фазах исследования было показано, что вакцина вызывает выработку антител и Т-лимфоцитов у взрослых, в том числе пожилых людей. Новый отчет основан на ранних данных о третьей фазе исследования.

Почему это исследование было необычным

В третьей фазе исследования приняли участие почти 24 тысячи человек из Великобритании, Бразилии, Южно-Африканской Республики. Изначально планировалось испытание одной дозы вакцины, однако во время первой фазы исследования было показано, что вакцинация эффективнее, если проводить ревакцинацию.

В исследовании было еще одно отклонение. Часть участников из Великобритании (более 1367 человек) при первой вакцинации получила не стандартную дозу, а лишь ее половину. В этой группе не было людей старше 55 лет.

Безопасность вакцины

Серьезные побочные эффекты, которые могли быть связаны с вакцинацией, в течение 3,4 месяца развились у трех участников исследования. Они были выявлены у одного участника, получившего вакцину (у него был диагностирован поперечный миелит), у другого – из группы плацебо и еще одного, информация о принадлежности которого к какой либо группе еще скрыта. Все участники выздоровели.

Эффективность вакцины

Основной целью исследования было определение эффективности вакцины в профилактике COVID-19 с симптомами. Промежуточных обзор охватил только часть участников (почти 12 тысяч человек).

Всего за период, который охватывает отчет, COVID-19 заболел 131 человек: 30 человек (0,5%) в группе людей, привитых настоящей вакциной, и 101 (1,7%) из контрольной группы, получившей плацебо.

На данный момент вакцина демонстрирует эффективность в 62% случаев для людей, которые получили две стандартные дозы. Участники, которые при первой вакцинации получили половинную дозу, оказались более защищенными: для них эффективность прививки составила 90%. Из 1367 человек, привитых по этой схеме, заболели трое (0,2%), а в группе плацебо – 2,2%.

На данный момент нельзя сделать вывод о том, насколько эффективна вакцина для людей в возрасте старше 55 лет, поскольку в этой возрастной группе было слишком мало случаев инфекции.

Защита от бессимптомной и тяжелой инфекции

Авторы исследования попросили 6638 участников исследования в Великобритании еженедельно проходить ПЦР-тест на SARS-CoV-2, чтобы выявлять бессимптомные случаи инфекции. За период, который охватывает отчет, таким образом было обнаружено 69 зараженных: 29 привитых и 40 в группе плацебо.

Согласно промежуточным рассчетам, люди, которые получили половинную дозу при первой вакцинации, были защищены от бессимптомного COVID-19 на 59%. В группе, получившей полную дозу, этот показатель был намного ниже – 4%.

За период наблюдения всего 10 участников исследования были госпитализированы, все они получили плацебо.

Ученые подчеркивают, что данные о бессимптомных и тяжелых формах болезни требуют уточнения. Они добавляют, что на данный момент неизвестна продолжительность защиты от инфекции, которую дает вакцина.