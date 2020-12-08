 

“Зеонбуд”: 20 миллионов телезрителей цифровой сети Т2 победили

08.12.2020, 18:36, Новости дня

4 декабря ООО “Зеонбуд” как провайдер цифровой сети Т2 получило в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания обновленные бланки лицензий  сроком действия до конца 2030 года, то есть лицензии продолжены еще на 10 лет, сообщает пресс-служба компании. 

“Таким образом, 20 млн телезрителей, которые смотрят телевидение с помощью цифровой сети Т2, получили заслуженную победу, ведь именно их выбор стал главным фактором того, что цифровая телесеть получила право и следующие 10 лет предоставлять доступ к телевидению в современном формате. С этим выдающимся событием мы искренне и поздравляем всех телезрителей”, – сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что отдельно хотят поблагодарить президента Украины, Офис президента и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания за предоставление перспективы цифровому эфирному телевидению.

“Ведь в условиях необходимости обеспечения безопасности информационного пространства страны и жесткой конкуренции за телеэфир было достаточно непросто найти компромиссное и верное решение. Но теперь все сомнения и дискуссии позади и 20 миллионов телезрителей получили десятилетнюю перспективу. ООО “Зеонбуд” хочет заверить всех телезрителей сети Т2 в том, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы предоставлять  современную и качественную услугу. Впереди много планов и работы по расширению покрытия телесети и пакета услуг, внедрения новейших дополнений и многое другое. Пользуясь случаем, поздравляем телезрителей с наступающим Новым годом! Желаем, чтобы в новом году было как можно больше именно позитивных новостей”, – отметили в компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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