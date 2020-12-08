“Квартет И”, Ефремов, роль гея, Жванецкий, Зеленский, Уткин, Виторган. Интервью Гордона с Барацем. Трансляция

08.12.2020, 18:36, Новости дня

Барац родился в 1971 году в Одессе. После школы переехал в Москву, окончил эстрадный факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС).

После окончания института Барац, его друг детства Ростислав Хаит, а также Александр Демидов, Камиль Ларин и Сергей Петрейков, с которыми они познакомились во время учебы, создали комический театр “Квартет И”.

“Квартет И” снял фильмы “День радио”, “Громкая связь”, дилогию “День выборов” и трилогию “О чем говорят мужчины”.

Барац был дважды женат: на российской актрисе Анне Касаткиной и украинском психологе Анне Моисеевой. В первом браке родились две дочери – Елизавета (1994) и Ева (2003). С Моисеевой развелся в 2019 году, и уже после расставания, в октябре 2020 года, у пары родился сын Марк.