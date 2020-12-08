Блогер Reeflay выразил уверенность в оправдательном приговоре

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08.12.2020, 18:28, Новости дня

Блогер Стас Решетняк (Reeflay) не считает себя виновным в смерти своей девушки, которая умерла во время прямого эфира, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Александр Мальцев.

«Я видел Решетняка в СИЗО-3 подмосковного Серпухова. Он находится в хорошем расположении духа, вину не признает и уверен в оправдательном приговоре», – передает слова представителя ОНК ТАСС.

Мальцев уточнил, что блоге содержится в 12-местной камере, в которой находятся сейчас 10 человек. В камере естть чайник и телевизор. «Все его сокамерники привлекаются к уголовной ответственности первый раз, рецидивистов нет», – сказал он.

Напомним, суд арестовал блогера Reeflay. 2 декабря в ходе прямого эфира девушка, находившаяся в кадре с блогером, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть подруги Решетникова.

В сохраненной на YouTube видеозаписи блогер признался, что выгонял погибшую на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем в крови девушки были обнаружены наркотики.

В отношении Решетникова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Семья Reeflay решила помочь родственникам погибшей, а самого блогера направили на психологическую экспертизу.

Адвокат Евгений Кулагин, представляющий интересы Решетникова, заявил, что смерть девушки в прямом эфире произошла из-за кровоизлияния в мозг.



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