 

Москва отреагировала на решение Турции освободить журналистов НТВ

08.12.2020, 18:28, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил удовлетворение решением турецкого суда об освобождении российских журналистов НТВ, сообщил департамент информации и печати МИД России.

«С российской стороны было выражено удовлетворение решением турецкого суда об освобождении из-под стражи российских журналистов телекомпании НТВ, задержанных на территории Турции 3 декабря этого года», – говорится сообщении.

«Отмечена важность возобновления российско-турецких контактов на высоком уровне по мере снижения темпов распространения коронавирусной инфекции», – добавляется в документе.

Во вторник журналисты программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин, задержанные на прошлой неделе в Турции, вернулись в Россию. При этом турецкая сторона отказалась от обвинений россиян в шпионаже.

Журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были задержаны утром 3 декабря во время съемки в окрестностях здания производителя боевых беспилотников Baykar Savunma. Источник в МИД Турции заявил, что у журналистов не было аккредитации и разрешения на съемку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога и журналистов вскоре отпустят. 

Журналисты телеканала НТВ снимали сюжеты про COVID и производство беспилотников. Позже суд в Турции освободил журналистов.



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