Победителей конкурса “Цифровой прорыв” наградили в Москве

08.12.2020, 17:56, Разное

Гранд-финал стал заключительным мероприятием второго сезона конкурса “Цифровой прорыв”. Это флагманский проект президентской платформы “Россия – страна возможностей”.

Победители встретились с топ-менеджерами крупный компаний и главами ведомств и представили им свои проекты, созданные в ходе финала 27-29 ноября. В заключение гранд-финала состоялась церемония награждения.

Победителями стали 45 команд. Их поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, на то, что конкурсанты делали за пару суток, иногда уходят месяцы работы.

Кириенко отдельно поблагодарил разработчиков кейсов для конкурсантов. Важно ставить конкретные задачи, тем самым развивая навыки участников, отметил он. В эпоху гибридных онлайн-офлайн форматов IT-решения и команды, которые могут их создавать, особенно востребованы, сказал Кириенко.

“У вас есть уникальная возможность реализовать себя, свои таланты и стать успешными в масштабах всей страны”, – обратился он к победителям.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко напомнил о поручении президента – в четыре раза ускорить внедрение отечественных цифровых решений. “И вы, IT-специалисты, этим и займетесь, а мы будем создавать для этого все условия”, – пообещал он.

В 2020 году на “Цифровом прорыве” соревновались 1 462 команды. Они представили более 1,2 тысячи цифровых решений, отметил генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров. По его словам, для гранд-финала организаторы сосредоточились на формировании команд, которые будут работать вместе с органами исполнительной власти на местах.

Таких команд получилось 45. Их решения смогут повлиять на развитие разных сфер: здравоохранения, энергетики и других, отметил Комиссаров.

В рамках гранд-финала прошла управленческая сессия. Участники обсудили, какие специалисты нужны для цифровизации, определили актуальную систему мотивации и характеристики вакансий, которые будут востребованы у специалистов в IT-отрасли. Также был организован мастер-класс по успешным переговорам и целеполаганию.

В церемонии награждения приняли участие представители крупных компаний и государственных ведомств. Среди них – “Росатом”, Сбербанк, Газпромбанк, Минэнерго, Минцифры и другие.

Напомним, что в отборочных соревнованиях “Цифрового прорыва” участвовали более 45 тысяч человек. В финал вышли 1 249 лучших специалистов из 70 регионов. Они разработали актуальные IT-решения для органов власти и бизнеса.