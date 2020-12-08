Эксперты авторынка объяснили важность проверки подержанных машин на кредитную историю

08.12.2020, 17:54, Разное

Эксперты рынка автомобилей рассказали о некоторых особенностях сделок покупки машин. Специалисты объяснили, почему так важно проверять кредитную историю приобретаемого транспортного средства.

По статистической информации, в Российской Федерации каждый год продаются свыше 5,5 миллионов автомобилей. При этом проверку согласно данным реестра уведомлений о залоге движимого имущества машины для совершения сделки проводят менее половины граждан, всего 2,5 миллиона граждан.

Специалисты Федеральной нотариальной палаты сообщают, что из 2,5 миллиона людей, обратившихся к договорам купли-продажи транспортных средств относятся не все. Около 1,3 миллиона зарегистрированных записей относятся к предприятиям, в отношении которых следует провести проверку. Данные, дающие возможность проверить транспортное средство на пребывание в залоге, появились в базе реестра с 2014 года. На сегодняшний день такие записи составляют уже свыше 10,5 миллиона. Проверка недобросовестных участников поможет выявить скрываемые ими сведения при совершении сделки.

Гипотетический покупатель не сможет выявить залог машины по документам, предоставляемым клиентом. При этом проведший автокредитование банк имеет полное право до момента погашения долга не изымать паспорт на машину. Потому для того, чтобы не попасть впросак, приобретатель недвижимого имущества, как сообщают «Народные новости России», должен сам проверить его на предмет залога.