Ученые с помощью листьев тропических растений создали препарат против рака легких

08.12.2020, 17:54, Разное

Международная группа ученых, в состав которой вошли представители НИТУ «МИСиС», создала препарат, который способен подавить рост онкологической опухоли. Средство против рака легких изготовили из экстракта листьев тропических растений

Cyrtrandroemia nicobarica растет в Индии на территории влажных тропических лесов Никобарских и Андаманских островов. С помощь экстракта этого растения исследователи получили наностержни ZnO NR, которые можно использовать при лечении рака легких. При этом исследователи не использовали токсичные вещества. Ценность наностержней оксида цинка заключается в том, что с их помощью в больные человеческие органы вводятся лекарственные препараты, а также можно сделать снимок пораженных участков. Кроме этого, они способны подавить рост раковых клеток, нанося повреждения их клеточным мембранам.

Ранее для того, чтобы получить ZnO NR, приходилось использовать сложное оборудование и прибегать к довольно трудоемким методам. При этом, нельзя было обойтись без химических токсичных веществ. Поэтому исследователи активно работали над тем, чтобы развить направление «зеленого синтеза». Лабораторный анализ подтвердил, что полученные наностержни нетоксичны. Местные жители используют Cyrtrandroemia nicobarica для того, чтобы лечить укусы скорпиона, заживлять раны и избавляться от кожной аллергии.